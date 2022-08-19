警拘18人涉非法收債 12人未成年

多層分判 中一生淋油收百元

將軍澳警區反三合會行動組主管偵緝督察黄煜程稱，放債公司過往收債時，一般交給有黑幫背景操控的「收數組」負責，現時改以多層級分判，透過社交場合或朋輩介紹，以及社交平台招攬欲「搵快錢」的年輕人。黄煜程表示，有事主疑與他人有涉30萬元的生意糾紛，8月曾被淋紅油、塞鎖匙孔，警方調查後拘捕4名13至15歲負責淋紅油少年；4名擔任「派單」的15至16歲青年，部分人因打機認識被招攬犯案；案中另一被捕31歲女子，相信為骨幹成員，曾將一筆可觀金額交予下線再「派單」。

警方初步調查，指集團收債分工明確，由買紅油、提供物資、拍照等工序均由不同人負責；集團架構嚴謹，經多層中介人派單，年輕人往往僅取得極低酬勞，於案中淋油的少年僅獲100至200元。警方呼籲青年人勿為掙快錢而參與收債，淪為不法分子工具。將軍澳警區今年2月至7月展開「銳將計劃」，其間區內非法收數案件較去年同期減少30宗。