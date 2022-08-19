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電腦節今開鑼 展商為消費券產品減價至2000元

【明報專訊】香港電腦通訊節今起一連4日於灣仔會展舉行，今屆參展商數目逾200間，大會期望銷售額可在消費券帶動下與去年持平維持3.3億元。有參展商預計因消費券，定價2000元左右的產品會較暢銷，特地將部分產品減價至約2000元。有製作人工智能機械人的參展商表示受疫情影響，虧損嚴重，盼透過參展認識生意伙伴，尋一線生機。

大會盼銷售額與去年3.3億持平

「環球電腦服務」專賣電腦及砌機零件等，職員岑先生稱有消費券情况下，預計定價2000元左右的產品會較暢銷；又稱「先買後付」模式盛行，吸引不少人購買貴價產品，認為生意因而增長。岑稱月初派發消費券，同月便舉行電腦節，預計更能刺激消費。

此外，去年電腦節入場人數上限為五成，惟今年入場上限放寬至85%，岑稱有更多人可入場，預計生意額整體可較去年增兩至三成。他稱為求吸客，公司特意將部分產品減價至約2000元，盼吸引市民使用消費券。

LENOVO消費者業務主管陸先生稱，消費券可帶動消費意欲，認為電腦節是最大型的展覽，適逢派發了消費券，現時是「購物的最好時候」。他料即使今期消費券只有2000元，市民購物時仍會更「疏爽」；又稱有見今年同於會展舉行的美食博覽及香港動漫電玩節「叫好叫座」，對電腦節人流有信心，期望今年生意額有雙位數字增幅。

稱疫下虧損嚴重

機器人公司盼參展拓合作伙伴

電腦節除可購物，亦設電競體驗、遊戲試玩等專區，場內亦有參展商展出人工智能機械人。「科藝設計制作」展出「恐龍嬰兒」及一具仿真人的人工智能機械人，機械人以3D打印技術按公司負責人黃志德的外形為藍本一比一製成，是電腦節亮點之一。

黃志德表示公司開業31年，先後與多個主題樂園合作，設計及製作機械人偶、巡遊花車等。因為疫情影響旅遊業，連帶公司的生意大受影響，虧損嚴重。他表示公司每月的開支500萬，較早前已經歷一次裁員潮，若資金無法支撐，今年9月或會倒閉。他期望在今次展覽認識更多合作伙伴，盼有一線生機。若最終結業，黃亦期望可藉此機會讓更多人知悉，港人亦能設計及製作機械人。

相關字詞﹕會展 香港電腦通訊節2022 電腦通訊節

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