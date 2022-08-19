無檢疫酒店被拒登機 港男脫困又被擒 卓孝業：如安全應循正常途徑回港

Mike父稱，Mike逃走後曾要求家人助買機票，亦有完成核酸檢測並呈陰性，但礙於現時特區政府要求抵港者需有指定檢疫酒店預訂確認書，Mike未能提供檢疫酒店確認書而滯留泰國。Mike父稱曾向衛生署求助，署方稱須交警方處理，Mike父說，若當時Mike可上機就不會再遭禁錮。卓孝業昨會見傳媒時稱，未有掌握類似情况。本報就事件查詢衛署，截稿前未有回覆。

家屬曾求助 衛生署稱須交警方

另外，油尖旺區議會前副主席余德寶昨在電台節目稱接獲兩宗被困緬甸港人的家屬求助，兩名男事主均20多歲，今年6月經網友介紹赴緬甸工作，之後分別被困緬甸邊境KK園區及另一地點，被迫參與詐騙，家人與事主只能不定期聯絡，兩人雖未受暴力對待，但情緒不穩。

余稱有街坊與其中一名事主接觸，被游說投資加密貨幣，街坊及後發現投資平台無法提款，損失萬多元，事主其後透露被禁錮在緬甸並被迫行騙，需交贖金或賺取到指定金額才可離開。余稱家屬已向當地民間組織尋求協助和在港報警，他相信犯罪集團在地亦有接頭人協助運作，認為警方可由此入手調查，亦希望保安局與家屬會面。