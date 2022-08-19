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受騙8豬仔困緬甸 保安局專組跟進 報稱失人身自由 當局：不掌握確實位置

【明報專訊】近日柬埔寨、緬甸等東南亞國家遭揭發「賣豬仔」等詐騙案件，有港人亦遭受騙。保安局副局長卓孝業昨表示，今年至今共收到20名港人求助，其中12人安全，當中10人已返抵本港，其餘8人報稱仍在緬甸，人身自由受限，但當局未能完全掌握他們的確實位置。保安局會聯同警方及入境處成立聯合專責小組跟進，有組織罪案及三合會調查科會接手調查。警方昨傍晚聯同入境處人員到機場向旅客派發宣傳單張，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。

外交部發言人汪文斌昨在外交部記者會回應稱，中國政府高度重視領事保護工作，全力維護包括港人在內的海外中國公民安全和合法權益，中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員；他提醒中國公民警惕境外網絡虛假招聘信息，及時舉報。

卓孝業：今年1月接首宗個案

卓孝業昨稱，今年1月接獲首宗懷疑被誘騙到東南亞國家工作而被禁錮的個案，至6月開始個案愈來愈多。至於仍有8名港人報稱在緬甸，他說營救難處是未能確認各人位置，入境處和當地使領館有密切聯繫，會用盡所有渠道提供協助，警方亦會透過國際刑警平台交流情報，向相關執法單位尋求合作。

他透露，其中一名受害者是因網上情緣而到外地，他希望市民弄清楚，為何網上情人需要約自己到這些地方，並先與家人、朋友商量。他呼籲年輕人不要輕易相信網上招聘廣告，對聲稱能賺快錢、不用學歷或工作經驗，但酬勞異常優厚的職位需要提高警覺。

受害人參與詐騙 趁機求助親友

對於受害者分佈在哪個園區、有否失聯等，警方聯絡事務科高級警司陳樂生表示，受害人抵當地後被當地集團操控，要求參與網上詐騙，故有機會接觸自己手機向親友求助報案。因涉行動細節，未能披露詳情。被問已回港的事主如何脫險以及港人有否涉案，陳表示警方會重新檢視1月至今的案件，並會與事主及其家人了解。

卓孝業稱，本港已將緬甸列為黃色旅遊警示類別，呼籲市民到當地要提高警覺，並避免到緬甸北部及南部地區；他呼籲在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話為1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。

澳門接5東南亞求職騙案

另外，澳門司警昨公布5宗東南亞求職騙案，涉2男3女澳門居民，有兩人為賭場職員。司警稱，騙徒透過社交媒體或朋友介紹，以高薪吸引事主到柬埔寨及老撾賭場任公關，月薪達5000美元（約3.9萬港元）。其中一男子上月出發到老撾，家屬本月4日報案，事主3日後成功離開當地，據家屬稱事主現時安全，正身處其他東南亞國家。另4人則未有上當，又或因朋友報案而被司警說服未有出發。司警強調正與內地省公安廳就救援及資料溝通，會繼續跟進案件。

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