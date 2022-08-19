獅隧擬擴建 料2034來回各三線

現兩管道之間多挖一條

日後一舊管道供緊急用

根據路政署就工程提交的環境影響評估報告，新管道建成後，南行往九龍車輛會改行新管道，原有南行管道會封閉翻新及擴建至三線行車，完成後再重啟供南行使用，屆時新管道改供北行、即往沙田方向車輛使用。舊北行管道翻新後則留作緊急用途，如有大型維修及交通意外，可緊急行車。

路署：擴建後行車量增一成

舊管改單車徑有難度

張家亮稱，為維持隧道運作及保障安全，會在現有兩條管道中間以鑽挖方式建造新管道，不用爆破，故工程時間較長。他表示，現時獅隧每日有9萬架次車輛使用，經常擠塞，改建後容車量可達每小時5400架次，行車量將增10%。被問到舊北行管道改為備用，會否浪費兩條行車線，張稱會繼續思考方案；又稱留意到有意見提出可改劃成單車徑或行人路，署方會與相關部門研究，但隧道單車徑與九龍、新界現有單車徑系統接駁會有困難。

土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩在同一節目稱，認同需擴建獅隧，惟需時12年太長，鑽挖方式又慢又貴，建議用爆破方式建新管道，藉控制炸藥劑量控制空氣污染和噪音等影響。

他又認為，北行管道改為單車徑或行人路吸引力不大，因現時無行人及單車路接通獅隧；如需改劃，通風及走火條件等亦需提升，反建議有需要時重開該管道疏導車輛，由「3+3」變「3+5」。

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，連接獅隧道路網需改善，以免只將樽頸移到其他地點；環評指工程會導致約14.8公頃生境永久損失，亦永久影響獅子山郊野公園約0.16公頃林地及0.17公頃植林區，他建議當局提供至少 0.25公頃林地作補償。