高球場環評今揭盅 有委員轉軚支持

環諮會8月8日會議上未完成審議粉嶺高球場發展的環評，今早9時半復會閉門商議。房屋局長何永賢昨出席活動時重申，每幅公屋土地均非常重要，當局都會珍惜，希望環諮會討論過程順利，加快公屋興建。曾表態反對高球場建屋計劃的行政會議召集人葉劉淑儀昨未回應計劃若被推翻會否影響政府威信，稱相信政府會根據既定政策和法定程序處理。

環保署近日游說 料正反相持

據悉，近日有委員轉軚支持通過環評。另有委員透露，環保署近日有游說環諮會委員支持，但他認為政府環評報告嚴重不足，不接受游說；又估計正反意見均未能在會上取得大多數。

黃遠輝表示，今日會議將處理未完成的討論，並按過去做法商討環評結果。他說，環諮會希望平衡環保與發展，令發展不會對環境有重大影響；鼓勵改善項目，而非希望項目完全不做，過去很多項目均需附加更多條件或建議，以滿足技術備忘錄的要求。

黃遠輝：可附條件通過 可暗票表決

黃又說，過去環諮會會議很少需要投票，一般較易取得共識，今日亦會盡量凝聚共識；倘無法取得共識，則可徵求委員意見，以暗票表決。

長春社公共事務經理吳希文分析，在環諮會環評小組討論時，環保署曾向小組建議可「有條件通過」，並提出「否決」有司法覆核風險，但須視乎委員是否給予政府在「有條件通過」後補充資料的機會，否則可直接否決。他又認為，在意見相持下投票未能突顯所涉環保問題，可參考在塱原事件中環諮會不作結論、僅陳列委員意見的做法。

長春社：可效塱原不作結論

陳列意見突顯問題

香港哥爾夫球會最近有連串公關動作，包括於6月及本月在無綫電視播出兩輯宣傳節目《粉嶺森呼吸》，介紹高球場的生態和歷史價值，上月亦舉辦一天開放日，並設夜行徑和生態遊活動。本報昨向香港哥爾夫球會查詢包括對環評倘獲通過的下一步行動等，至截稿未獲回覆。

社區組織協會昨發新聞稿，促請環諮會通過項目環評，認為建議已平衡環保、體育和住屋需求。