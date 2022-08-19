醫局：Ct值高不暫託 暫轉介47院友

安老委會冀院友出院全送隔離14天

李輝昨於商台《在晴朗的一天》表示，業界現會安排出院院友自行隔離14天，包括入住隔離房間或院舍較少人位置的房間。她期望當局可善用隔離設施，安排所有出院院友入住14天後才送返院舍，以免傳染其他院友。

兩暫託中心使用率分別約四成及一成

醫局：轉送暫託需評估病人情况

社署回覆查詢稱，兩間暫託中心分別提供180和160個牀位，至昨早9時有87和31人入住；據本報統計，兩間中心過去兩周平均每日有約72和18人入住，牀位使用率為40%和11%。

至於公院處理染疫院友情况，醫管局總行政經理關慧敏昨稱，局方上月初已更新院友出院指引，曾打至少兩針者出院前核酸檢測須呈陰性或Ct值大於30；若Ct值少於30而臨牀情况許可，則會轉送暫託中心至Ct值大於30。關表示，共轉介47名院友至暫託中心，但沒統計多少人其後須再入院治療。關補充，目前留醫新冠病人中約一成來自院舍，病人平均住院7至8天，局方沒有院友平均住院日數數字，但部分院友因自身疾病需留院較長時間。轉送暫託中心的準則需對每宗個案逐一評估，包括長期病患情况。

醫管局昨被指安排仍具傳染性的院友返回院舍並構成傳播。關慧敏澄清，該女院友今年3月檢測陽性，至7月底因發燒等送院，8月1日核酸檢測Ct值為38.4（病毒量極低），其後兩日均呈陰性，始於8月3日出院，確保不具傳染性，強調安排妥當；其餘22名須檢疫院友均呈陰性，其中3人因自身疾病須送院。衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充，該女院友屬「復陽」個案，即非近期再感染。

（新冠疫情）