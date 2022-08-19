港聞

港聞一

醫局：Ct值高不暫託 暫轉介47院友

【明報專訊】社署6月25日起啟用兩間暫託中心，接收感染新冠病毒的輕症或無症狀安老及殘疾院友，包括從公立醫院轉介、病情穩定，但未符出院條件者，直至不具傳染性才送返院舍。醫管局昨稱共轉介47人至暫託中心，平均每日轉介少於1人；另據本報統計，兩間中心過去兩周平均使用率約四成和一成。安老事務委員會委員李輝建議，善用上述設施作為「中轉站」接收所有離開公院的院友。

安老委會冀院友出院全送隔離14天

李輝昨於商台《在晴朗的一天》表示，業界現會安排出院院友自行隔離14天，包括入住隔離房間或院舍較少人位置的房間。她期望當局可善用隔離設施，安排所有出院院友入住14天後才送返院舍，以免傳染其他院友。

兩暫託中心使用率分別約四成及一成

醫局：轉送暫託需評估病人情况

社署回覆查詢稱，兩間暫託中心分別提供180和160個牀位，至昨早9時有87和31人入住；據本報統計，兩間中心過去兩周平均每日有約72和18人入住，牀位使用率為40%和11%。

至於公院處理染疫院友情况，醫管局總行政經理關慧敏昨稱，局方上月初已更新院友出院指引，曾打至少兩針者出院前核酸檢測須呈陰性或Ct值大於30；若Ct值少於30而臨牀情况許可，則會轉送暫託中心至Ct值大於30。關表示，共轉介47名院友至暫託中心，但沒統計多少人其後須再入院治療。關補充，目前留醫新冠病人中約一成來自院舍，病人平均住院7至8天，局方沒有院友平均住院日數數字，但部分院友因自身疾病需留院較長時間。轉送暫託中心的準則需對每宗個案逐一評估，包括長期病患情况。

醫管局昨被指安排仍具傳染性的院友返回院舍並構成傳播。關慧敏澄清，該女院友今年3月檢測陽性，至7月底因發燒等送院，8月1日核酸檢測Ct值為38.4（病毒量極低），其後兩日均呈陰性，始於8月3日出院，確保不具傳染性，強調安排妥當；其餘22名須檢疫院友均呈陰性，其中3人因自身疾病須送院。衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充，該女院友屬「復陽」個案，即非近期再感染。

（新冠疫情）

相關字詞﹕公立醫院 醫管局 殘疾院舍 安老院舍 李輝 暫託中心 社署 新冠病毒 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

涉三跑工程貪污 廉署拘30人 機管局4短約高層涉受賄 1人疑收款數百萬
涉三跑工程貪污 廉署拘30人 機管局4短約高層涉受賄 1人疑收款數百萬
3月以來陽性再破6000宗 醫生：料破萬宗 BA.5兩周內成主流
3月以來陽性再破6000宗 醫生：料破萬宗 BA.5兩周內成主流
高球場環評今揭盅 有委員轉軚支持
高球場環評今揭盅 有委員轉軚支持
環諮前主席：應分開環評房策 勿以科學達政治目的
環諮前主席：應分開環評房策 勿以科學達政治目的
獅隧擬擴建 料2034來回各三線
獅隧擬擴建 料2034來回各三線
受騙8豬仔困緬甸 保安局專組跟進 報稱失人身自由 當局：不掌握確實位置
受騙8豬仔困緬甸 保安局專組跟進 報稱失人身自由 當局：不掌握確實位置
無檢疫酒店被拒登機 港男脫困又被擒 卓孝業：如安全應循正常途徑回港
無檢疫酒店被拒登機 港男脫困又被擒 卓孝業：如安全應循正常途徑回港
電腦節今開鑼 展商為消費券產品減價至2000元
電腦節今開鑼 展商為消費券產品減價至2000元
警拘18人涉非法收債 12人未成年
警拘18人涉非法收債 12人未成年
校董與獨立校董為姊妹 宿舍涉不當使用公帑 半數教員指群育校違例 教局：嚴肅跟進
校董與獨立校董為姊妹 宿舍涉不當使用公帑 半數教員指群育校違例 教局：嚴肅跟進
逾10教席出缺未續約 教師憂影響開學
逾10教席出缺未續約 教師憂影響開學
兒童委會商院舍報告 委員盼跨部門監察措施落實
兒童委會商院舍報告 委員盼跨部門監察措施落實
童樂居認罪者囚約6.5月 官斥「關注玩具多於兒童」
童樂居認罪者囚約6.5月 官斥「關注玩具多於兒童」
復育花腰仔面世 78元125克
復育花腰仔面世 78元125克
缺席立會稱「已長一智」 林素蔚定位：敢於反對
缺席立會稱「已長一智」 林素蔚定位：敢於反對
當選後鮮與「師父」方國珊合作 「各有分工發展」
當選後鮮與「師父」方國珊合作 「各有分工發展」
男童疑玩火殃及鄰居 六旬婦命危
男童疑玩火殃及鄰居 六旬婦命危
大灣區GBA新聞：求偶擅烹飪 八成男女說加分 問1.3萬單身者 36%要求有車有樓
大灣區GBA新聞：求偶擅烹飪 八成男女說加分 問1.3萬單身者 36%要求有車有樓
灣區手記：可樂雞翼2.0 ／文：尚東美
灣區手記：可樂雞翼2.0 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】社民連周年宴畀酒樓飛起 倫敦大酒樓話LED壞咗要整 唔關壓力
【Emily】社民連周年宴畀酒樓飛起 倫敦大酒樓話LED壞咗要整 唔關壓力
【Emily】山頂纜車8．27重開 成人單程正價62蚊
【Emily】山頂纜車8．27重開 成人單程正價62蚊
【Emily】叙福樓「半日假」 畀員工帶仔女打針
【Emily】叙福樓「半日假」 畀員工帶仔女打針
【Emily】黃碧雲去塌閘現場 質疑唔係純屬意外
【Emily】黃碧雲去塌閘現場 質疑唔係純屬意外
【Emily】卓永興唔想叫「鼠王興」 梁美芬話「鼠王」無專利
【Emily】卓永興唔想叫「鼠王興」 梁美芬話「鼠王」無專利
【Emily】卿姐曬45年前工作照
【Emily】卿姐曬45年前工作照