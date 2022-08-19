3月以來陽性再破6000宗 醫生：料破萬宗 BA.5兩周內成主流

昨公布6054宗陽性個案，其中5811宗本地感染，243宗輸入個案。本港對上一次單日個案數字破6000宗為今年3月31日。

Omicron BA.5佔比升至三成

張竹君：沒混合免疫者較高危

防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，總體疫情趨勢未下跌過， 一直緩慢上升，估計與BA.5佔比上升有關，未打針及未染疫者不一定有免疫力，沒有混合免疫會較高危。

張續稱，目前懷疑為BA.4或5個案的數字每日均上升，至8月15日單日佔比達27.2%，BA.2.12.1則為9%，按現時趨勢，BA.5有可能如外國般成為本港主流病毒株。另現時每日有1%至2%個案於3、4月染疫，當中一半因Ct值高，較大可能屬復陽，餘下1%為二次感染。最近一周個案中，約1.8%至2%為3歲以下幼童，較7月中的1.2%有上升趨勢。

梁子超：BA.5逆轉疫情 群體免疫仍有效

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，據衛生署資料，上周（8月5日至11日）本港錄得約2.87萬宗本地感染，為過去一個月低位，本周（8月12日至18日）本地個案宗數突急升至一個月高位，共錄得約3.5萬宗，相信正是與BA.5個案最近一周佔比迅速上升有關，令本來較反覆的疫情「逆轉」，呈穩步上升趨勢。梁估計未來一至兩周內BA.5會成為本港主流病毒株，單日個案會漸升至近萬宗，至破萬宗才見頂回落。他解釋，因二次感染數字仍低，反映第五波引致的群體免疫效果未有隨時間衰退，如可守住1%至2%低位，相信BA.5浪潮於破萬宗後便會回落。

醫管局呈報多5宗離世個案，涉及4男1女，年齡介乎50至92歲，全有長期病患，當中一人接種3劑疫苗，3人打兩針、一人沒打針。其中50歲沒打針男患者為鼻咽癌及舌癌復康者，肺有慢性纖維化，腎功能不理想，入院後併發急性腎衰竭後不治。

（新冠疫情）