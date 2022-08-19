涉三跑工程貪污 廉署拘30人 機管局4短約高層涉受賄 1人疑收款數百萬

疑收受承辦商利益 協助批出工程合約

廉署早前接獲貪污投訴，指有機管局人員參與三跑項目時涉利用職權收受利益，展開調查。最近兩日展開「暴雪」執法行動，拘捕機管局4名短期合約員工，包括總經理、首席高級經理、高級經理及高級工程督察，以及26名受聘於工程承辦商及分判商的職員等，涉協助批出工程及物料供應合約，以及行政和財務安排上貪污。據了解，被捕人涉27男3女，年齡介乎27至77歲。廉署人員在行動中搜查涉案人住所及辦公室，檢獲部分疑貪污利益，包括現金、名貴手表、名酒及金幣等。

機場於2016年展開「三跑道系統項目」，機管局以短期合約形式聘用多名工程專業人員協助管理，包括4名涉案員工，管理上述項目的各項合約，包括「主要填海」及「第三條跑道建造」工程合約，職責包括協助批出及管理相關建造合約及物料供應合約，以及處理行政及財務安排，例如安排工程物料供應及發放工程費用等。

4人管理填海、三跑管理合約

廉署：未發現涉工程質素規格問題

廉署調查顯示，被捕首席高級經理的銀行戶口過去數年存有多筆懷疑為賄款的現金，涉數百萬元，部分款項經家人協助存入銀行。調查亦發現，該4名機管局人員涉多次在不同食肆、夜總會及其他娛樂場所，接受承辦商和分判商人員款待。廉署補充，被捕人陸續獲准保釋候查，調查仍在進行，不宜進一步評論。

機管局：4員工已停職 不評論執法行動

至於工程物料質素，廉署發言人表示，本案有關工程及物料供應合約審批、行政及財務事宜，調查中沒有發現涉及工程質素及物料規格問題。

機管局昨晚發表聲明，稱因應執法行動，4名涉案短期合約員工已被停職，局方不便評論進行中的執法行動，並將繼續按執法機構的要求配合行動。

翻查資料，整個「三跑道系統項目」預計建築成本為1415億元（按付款當日價格計算），其中填海拓地佔約四成；第三跑道已於上月初啟用，項目其餘工程料2024年完成。

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