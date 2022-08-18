指入境配額不足礙升學 楊永杰引陳國基：或包機送港生到內地

集中送一市 取綠碼後自行分途

楊永杰說，在會上關注不少預備升學內地的香港學生因內地檢疫名額不足而被迫休學或喪失學位。楊透露，據他了解，倘政府決定包機，會將學生集中送到一個內地城市，檢疫後取得「綠碼」自行前往各省市；他歡迎政府安排，惟因開學在即，冀盡快公布細節。楊亦會繼續倡議將學生納入「人文關懷通道」，為他們預留跨境金巴名額，以至包車到內地等。

會上不同議員均關注通關和入境檢疫安排。選委界議員陳凱欣表示，部分商界議員反映，倘入境者在酒店檢疫期間確診，為何不能原址隔離而須轉往竹篙灣；她引述醫務衛生局長盧寵茂解釋，原則上原址隔離風險最低，但酒店業界關注，倘突然延長租用房間，會對房間安排造成混亂。

倡港設「驛站」 民建聯：政府似在跟進

民建聯一直倡議在港設「健康驛站」，容許往內地者先在港檢疫。該黨新界西南議員陳恒鑌稱政府高層關注有關建議，似乎正在跟進，民建聯將去信中聯辦爭取。陳國基會後見記者稱，一直與內地商討通關，會適時公布進展。

前廳交流會昨早約10時開始，歷時約1.5小時，會上先由卓永興簡介「地區事項統籌工作組」改善市面衛生及市容的行動，然後讓議員舉手發問，之後議員和官員分成多個小組交流。立法會主席梁君彥會後稱，議員上次提出經濟和通關問題，政府隨後使出「霹靂連環組合拳」縮短入境者檢疫期，認為成效很好。

（新冠疫情）