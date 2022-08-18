香港仔一安老院9宗 全院百人急撤

有職員周六強檢周一方知陽 周日快測陰性上班

本港昨天呈報4間院舍出現個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，「翡翠長者之家」中最早發現陽性的是一名登記護士，已打4針且無病徵，負責派藥及提供個人護理服務，上周六強檢，翌日有上班，本周一得悉染疫，Ct值為32至33（數值愈高，病毒量愈低）。院舍前日多一名護理員檢測陽性，兩名職員在不同樓層工作。

院舍有88名院友及41名員工，隨後陸續發現院內7名院友染疫，全部無徵狀，5人已打3針或以上，另兩人暫無資料。歐家榮說暫未知傳播源頭，涉事院舍共5層，染疫院友分佈在不同樓層，不排除有院內傳播，防護中心建議全院撤離檢疫。

佘達明說，院舍感染控制措施已基本上「做到盡」，如員工有穿好防護衣及嚴格遵守措施，院舍內大型傳播風險不大，冀員工勿鬆懈，避免Omicron BA.4或5院內爆發。

（新冠疫情）