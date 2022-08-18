本地陽性破5000 近兩周1.5萬長者染疫 新增住院兩月半增3倍

老人科專科醫生佘達明指出，這一波病毒的傳播速度雖較年初慢，但整體個案仍呈上升趨勢，長者染疫及入院比例自然隨之上升，預料長者染疫個案佔整體個案比率會升至30%，長者入院人數或呈倍數增長，呼籲當局更主動接觸染疫的獨居長者，提供更友善求醫途徑。

長者各佔留醫、重症八成 新入院六成

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，本月首兩周（即8月1至14日）有15,443名60歲或以上長者染疫，佔同期總個案數約25%，6月初時佔約18%；以個案數字計，則較對上兩周（7月18至31日）的12,898宗上升約20%。翻查紀錄，7月18至31日，本港新增59,844宗陽性個案，60歲或以上佔個案總數約21.6%；8月1至14日，本港新增63,028宗個案，較對上兩周增約5.3%，60歲或以上個案比例微升至24.5%。

單日多273人入院 醫局：達300將啟第三階段應變

入院人數方面，劉家獻指出，60歲或以上入院者持續上升，6月初至中每天新增入院約20至40人，至昨日凌晨的單日入院人數增至172（相比6月1日約40人，增逾3倍），佔整體入院個案（273宗）約63%。留醫人數方面，1501名長者留醫，佔整體八成；65名危殆或嚴重患者中，53名為長者，約佔82%。

劉家獻指出，當每日新增入院數字達300，局方調動病牀的應變方案將踏入第三階段，屆時將調節非緊急服務以調撥人手及病牀處理新冠患者；截至前日下午5時，共有105名公院病人轉到私院，當中16名新冠病人轉到中大醫院治療。若踏入第三階段，新冠病牀最多由2500張增至5000張。

劉家獻：長者多不齊針 出院需10至14日

劉說，現時新冠病人住院日數平均為7至8，長者住院日數較長，因需較多時間康復及清理病毒，不少長者亦打不齊針，清理病毒能力不足，需10至14日才能出院。歐家榮指，長者3針接種率未如理想，80歲或以上只有44%；70至79歲有64%；60歲至69歲為70%，政府建議60歲以上長者應打4針，當局希望長者可至少打齊3針。

另外，特首李家超昨與醫衛局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞到訪醫管局重大事故控制中心等設施，了解醫管局抗疫工作，李家超稱特別關注近期有兒童出現急性併發症，已指示團隊加強宣傳解說接種重要性，呼籲家長盡早帶兒童打針。

明報記者

（新冠疫情）