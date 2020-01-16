塌閘遺屬：警稱電閘損壞已近兩周 遺屬質疑保安公司、政府有責 政府同日宣布巡查轄下處所電閘

壞閘要兩人推拉 出事時僅事主拉閘

魏媽媽透露，死者為家中孻女，受僱於該保安公司約四五年，近半年獲安排每周到母嬰健康院替更一兩日。她引述警方指，該電閘已損壞近兩周，要改由兩人以人手推拉，惟閉路電視顯示事發時僅女兒一人拉閘，質疑當中是否涉及保安公司、政府部門的疏忽及責任，「今次扑死我的女兒，如果下次扑死BB怎麼辦？不想再有其他人受害」。

經濟支柱 2/3人工交家用、為父治病

魏媽媽稱，母女同住並關係良好，由於長女另有家庭，事主成為家中經濟支柱。她透露，其年屆七旬的丈夫患腎癌，3個月前做手術，及後要長期洗腎；女兒月薪約1.4萬元，會將三分之二薪金留作家庭開支及父親醫藥費。魏媽媽讚女兒本性善良盡責。

保安公司送果籃未談賠償 工權會將眾籌

談及女兒死訊，魏媽媽感心痛，指女兒盆骨等位置「全部碎裂」，死狀可憐，但政府等涉事部門仍未交代事故原因，保安公司昨早致送果籃，未交代賠償問題，故對未來生活感徬徨，「日日都食唔到、瞓唔到」。協助家屬的工業傷亡權益會林姑娘表示，將就事件發起眾籌。

港鐵、醫管局等亦檢查 路署稱配合調查

政府昨晚發稿稱勞工處已展開調查，查找意外成因和有關持責者的法律責任，又指建築署及機電署即日展開巡查行動，檢視所有政府處所同類大型電動趟閘，特別是手動模式相關裝置，確保可安全供人手操作，以避免同類意外發生，預計檢查行動兩周內完成。水務署、渠務署及路政署等其他工務部門將於一周內完成檢查轄下設施的電閘裝置；港鐵公司、機管局及醫管局等亦會檢查轄下處所同類大型電閘裝置。

周一傍晚6時許，魏玉筠在油麻地母嬰健康院入口處關閉車閘，一扇約2.5米高、4.7米闊的電閘突然倒下，她疑走避不及被壓倒，頭部受傷及身體多處骨折，送院搶救不治。翻查資料，油麻地母嬰健康院為中九龍幹線-油麻地東工程（路政署合約編號HY/2014/08）下重置的設施，設施於2020年3月交付衛生署，母嬰健康院同年4月啟用。路政署回覆稱，會全力配合有關部門調查工作，以找出意外原因。