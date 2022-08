前任特首辦:私生活唔回應

報道指林鄭北上見證兒子攞獎

華人世界數學家大會由北京清華大學丘成桐數學科學中心主辦。Emily留意到,本身係數學學者嘅林太丈夫林兆波,日前喺清華大學丘成桐數學科學中心有個學術講座,題目為「Induced vector bundles of corepresentations and Real representations」,介紹諾貝爾物理學獎得主Eugene Wigner嘅數學理論。根據介紹,林兆波1983年博士論文研究代數拓撲,師從英國數學家Frank Adams,並提及喺中大退休之後喺英國定居(retired to England)。

前任特首辦回覆查詢時話,有關行程同林兆波嘅講座係林太同家人嘅私生活,所以唔會回應,亦懇請傳媒尊重佢同家人私隱。