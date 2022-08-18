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2022年8月18日星期四
港聞二
黎智英國安案不設陪審 下周一作管理聆訊 陳弘毅：律政司決定難覆核
支聯案報道解禁 鄒幸彤初級偵訊公開進行 何俊仁李卓人擬不認罪
證物涵16箱文件 1989年起逾200小時影片
見習督察考試出貓 父母被指警前高層
塌閘遺屬：警稱電閘損壞已近兩周 遺屬質疑保安公司、政府有責 政府同日宣布巡查轄下處所電閘
本地陽性破5000 近兩周1.5萬長者染疫 新增住院兩月半增3倍
香港仔一安老院9宗 全院百人急撤
指入境配額不足礙升學 楊永杰引陳國基：或包機送港生到內地
野鴿黑點同現餵飼 議員促修例重罰 記者3地觀察 長年鴿患巴士站未列官方目標
觀鳥會：避孕糧控制繁殖難續 遏餵飼方治本
有人感「可憐」餵鴿 街坊斥好心做壞事
港28.7萬麻雀「逆勢」增36% 原因未明
7．21案證人：被恐嚇「出閘就打死你」 下車救人遭白衣追打 學生患PTSD
律政司上訴兩暴動案 9被告已離港
旅遊展開鑼 俄盼結交香港內地業界救戰下旅業
立會出席率包尾 稱因在內地處理業務 蘇長荣：投票要問良心 符大局都支持
父病逝成從政轉捩點 「蘇老闆」：順勢而行
不主張「推晒青年去內地」 倡多設計本土機會
失業率降至4.3% 餐飲跌幅最大 學者料年內可穿4
空姐轉任學護 藉溝通溫暖病人
警放蛇網購大麻拘22人 破毒品貨倉
大灣區GBA專題：內地買家居保較港廉宜
大灣區GBA專題：華泰保險 年費低至50元人幣
大灣區GBA專題：平安保險 保額最高2000萬
大灣區GBA專題：中壽 保障可延伸至外遊
尊子漫畫
【Emily】林鄭細仔論文內地獲獎 林兆波清華大學有講座
【Emily】民主思路公布 一國兩制指數升
【Emily】文憑試覆核成功 男拔生成超級狀元
【Emily】前廳會 政助抄寫議員局長對話
【Emily】劉秀成獲建築師學會金獎 學生何永賢到賀
【Emily】家有鼠患 梁毓偉一個月捉到7隻
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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