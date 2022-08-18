警放蛇網購大麻拘22人 破毒品貨倉

東九龍總區刑事總部（毒品調查）總督察何啟豪稱，放蛇警員在社交媒體向毒品拆家購買大麻類產品，包括大麻花和大麻油；其後分別在牛頭角一廠廈及荃灣大河道一住所破獲毒品貨倉和毒品分銷中心，共檢取5.9公斤大麻花及一批包裝工具，兩名23及32歲男子被捕。前者亦因另一宗販毒案正被通緝。警方接着再拘捕16男4女，包括6名非華裔女子，均為向喬裝警員販賣毒品的人。

7月毒案被捕青年 逾六成涉大麻

東九龍總區特別職務隊高級督察李啓銘表示，單是7月份毒品案被捕21歲以下青年中，逾六成與大麻有關，情况令人擔憂。他預計，西方國家將消遣用大麻合法化，令年輕人認為毒品可減壓和抗抑鬱。何啟豪補充，有毒品拆家以每次以50至100元報酬利誘吸毒者販毒。東九龍總區防止罪案辦公室主任、高級督察馮家恒透露，警方正推行「青興計劃」，舉辦編程比賽、中式步操、升旗禮等多元活動，培養青少年正向價值觀。