港聞

港聞二

空姐轉任學護 藉溝通溫暖病人

【明報專訊】「大學修讀旅遊業管理，畢業後順理成章加入旅遊業，任職領隊約一年，但因疫情，出團機會減少。」養和醫院兩年制護理學高級文憑（登記護士—普通科）二年級生潘曉彤，原常周遊列國，但疫情下被迫停下來。疫情終結無期，她思考前路時，看到患長期病的家人及本港醫護人手不足，決心轉跑道化身白衣天使。

另一名二年級生陳飛麗亦是旅遊業出身。她中學時已有志成為護士，但擔心未能應付醫院工作而當上空中服務員，「當時有少少擔心能否處理很複雜的個案，看到撞車的病人『爆晒腦』，我能否處理呢？」飛翔了6年，陳飛麗開始覺得工作變得機械式，失去滿足感，成為護士的目標就再次在腦海浮現。這一次，她決定把握機會，繼2014年後再次重拾書本。

入學一年半 多部門實習

入學短短一年半，陳飛麗已到外科、內科、半私家病房、門診實習，並曾照顧新冠患者。她說，不論哪個病房的病人都很擔憂病情，「不用聽他們說話，看外表已知他們很憂愁」。除應用課堂所學，她亦以當空服員時學到的溝通技巧，給病人更多關懷，「希望他們很擔心地入院，但開開心心出院」。

養和護士學校 完成課程即實戰

養和醫院護士學校校長羅鳳儀稱，過去數年六成學生均有高級文憑或學士等資歷，入學主要為轉行。「理論當然重要，實習一樣重要。」羅鳳儀稱學生完成不同課程後會即時到相關病房實戰，故實習時數比護士管理局最低要求1600小時再多最少200小時。學生畢業後，約80%至90%繼續留任，醫院會配合同學進修，包括提供有薪學習周假期，讓他們進修成註冊護士或考取學位資格。

兩年制護理學高級文憑（登記護士—普通科）設100個學額，學費全免。羅鳳儀強調，除中學文憑試核心科目需考獲2級或以上，學生最重要「有心做好護士這份工」，懂得感受病人及家屬處境。

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