港聞

港聞二

失業率降至4.3% 餐飲跌幅最大 學者料年內可穿4

【明報專訊】本港失業率持續回落，統計處昨公布最新勞動人口統計數字，失業率由4至6月的4.7%，下跌至5至7月的4.3%，同期就業不足率亦由3%下跌至2.2%。失業率跌幅最大的行業為餐飲服務活動，5至7月失業率為7%，較上次公布下跌1.6個百分點。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，今年內失業率可跌穿4%，如11月放寬入境免酒店檢疫，年尾數字將更佳。

統計處昨日公布，5至7月失業率為4.3%，較4至6月跌0.4個百分點，失業人數亦減1.04萬至16.82萬。與4至6月比較，5至7月大部分行業的失業率錄得下跌，其中餐飲服務活動跌幅最大，跌1.6個百分點至7%。藝術、娛樂及康樂活動業亦由8%跌至6.7%（見表）。

倘11月放寬檢疫 年尾數字或更佳

勞福局長孫玉菡表示，只要疫情維持受控，加上消費券計劃，本地經濟活動未來數月預計進一步恢復，但改善幅度取決於經濟在金融狀况收緊下的恢復速度。

李兆波表示，如政府不收緊社交距離措施，今年失業率有望跌破4%。他說，「3+4」檢疫政策下他對11月金融峰會和7人欖球賽帶來的旅客量仍悲觀，但如11月再放寬入境檢疫政策，年尾就業數字會更佳。

業界稱酒樓生意差 促放寬宴會人數

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，餐飲業失業率跌幅超乎預期，估計因母親節及父親節和消費券帶動，食肆因而增聘人手。黃表示，宴會現限於120人，酒樓生意未如理想，他促放寬宴會人數至360以上。

另外，20至24歲組別失業率升0.1個百分點，勞聯立法會議員林振昇相信大學畢業生將陸續尋獲工作，建議政府支援未能升上大學的學生。

相關字詞﹕飲食業 李兆波 失業率

上 / 下一篇新聞

黎智英國安案不設陪審 下周一作管理聆訊 陳弘毅：律政司決定難覆核
黎智英國安案不設陪審 下周一作管理聆訊 陳弘毅：律政司決定難覆核
支聯案報道解禁 鄒幸彤初級偵訊公開進行 何俊仁李卓人擬不認罪
支聯案報道解禁 鄒幸彤初級偵訊公開進行 何俊仁李卓人擬不認罪
證物涵16箱文件 1989年起逾200小時影片
證物涵16箱文件 1989年起逾200小時影片
見習督察考試出貓 父母被指警前高層
見習督察考試出貓 父母被指警前高層
塌閘遺屬：警稱電閘損壞已近兩周 遺屬質疑保安公司、政府有責 政府同日宣布巡查轄下處所電閘
塌閘遺屬：警稱電閘損壞已近兩周 遺屬質疑保安公司、政府有責 政府同日宣布巡查轄下處所電閘
本地陽性破5000 近兩周1.5萬長者染疫 新增住院兩月半增3倍
本地陽性破5000 近兩周1.5萬長者染疫 新增住院兩月半增3倍
香港仔一安老院9宗 全院百人急撤
香港仔一安老院9宗 全院百人急撤
指入境配額不足礙升學 楊永杰引陳國基：或包機送港生到內地
指入境配額不足礙升學 楊永杰引陳國基：或包機送港生到內地
野鴿黑點同現餵飼 議員促修例重罰 記者3地觀察 長年鴿患巴士站未列官方目標
野鴿黑點同現餵飼 議員促修例重罰 記者3地觀察 長年鴿患巴士站未列官方目標
觀鳥會：避孕糧控制繁殖難續 遏餵飼方治本
觀鳥會：避孕糧控制繁殖難續 遏餵飼方治本
有人感「可憐」餵鴿 街坊斥好心做壞事
有人感「可憐」餵鴿 街坊斥好心做壞事
港28.7萬麻雀「逆勢」增36% 原因未明
港28.7萬麻雀「逆勢」增36% 原因未明
7．21案證人：被恐嚇「出閘就打死你」 下車救人遭白衣追打 學生患PTSD
7．21案證人：被恐嚇「出閘就打死你」 下車救人遭白衣追打 學生患PTSD
律政司上訴兩暴動案 9被告已離港
律政司上訴兩暴動案 9被告已離港
旅遊展開鑼 俄盼結交香港內地業界救戰下旅業
旅遊展開鑼 俄盼結交香港內地業界救戰下旅業
立會出席率包尾 稱因在內地處理業務 蘇長荣：投票要問良心 符大局都支持
立會出席率包尾 稱因在內地處理業務 蘇長荣：投票要問良心 符大局都支持
父病逝成從政轉捩點 「蘇老闆」：順勢而行
父病逝成從政轉捩點 「蘇老闆」：順勢而行
不主張「推晒青年去內地」 倡多設計本土機會
不主張「推晒青年去內地」 倡多設計本土機會
空姐轉任學護 藉溝通溫暖病人
空姐轉任學護 藉溝通溫暖病人
警放蛇網購大麻拘22人 破毒品貨倉
警放蛇網購大麻拘22人 破毒品貨倉
大灣區GBA專題：內地買家居保較港廉宜
大灣區GBA專題：內地買家居保較港廉宜
大灣區GBA專題：華泰保險 年費低至50元人幣
大灣區GBA專題：華泰保險 年費低至50元人幣
大灣區GBA專題：平安保險 保額最高2000萬
大灣區GBA專題：平安保險 保額最高2000萬
大灣區GBA專題：中壽 保障可延伸至外遊
大灣區GBA專題：中壽 保障可延伸至外遊
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭細仔論文內地獲獎 林兆波清華大學有講座
【Emily】林鄭細仔論文內地獲獎 林兆波清華大學有講座
【Emily】民主思路公布 一國兩制指數升
【Emily】民主思路公布 一國兩制指數升
【Emily】文憑試覆核成功 男拔生成超級狀元
【Emily】文憑試覆核成功 男拔生成超級狀元
【Emily】前廳會 政助抄寫議員局長對話
【Emily】前廳會 政助抄寫議員局長對話
【Emily】劉秀成獲建築師學會金獎 學生何永賢到賀
【Emily】劉秀成獲建築師學會金獎 學生何永賢到賀
【Emily】家有鼠患 梁毓偉一個月捉到7隻
【Emily】家有鼠患 梁毓偉一個月捉到7隻