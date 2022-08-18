失業率降至4.3% 餐飲跌幅最大 學者料年內可穿4

統計處昨日公布，5至7月失業率為4.3%，較4至6月跌0.4個百分點，失業人數亦減1.04萬至16.82萬。與4至6月比較，5至7月大部分行業的失業率錄得下跌，其中餐飲服務活動跌幅最大，跌1.6個百分點至7%。藝術、娛樂及康樂活動業亦由8%跌至6.7%（見表）。

倘11月放寬檢疫 年尾數字或更佳

勞福局長孫玉菡表示，只要疫情維持受控，加上消費券計劃，本地經濟活動未來數月預計進一步恢復，但改善幅度取決於經濟在金融狀况收緊下的恢復速度。

李兆波表示，如政府不收緊社交距離措施，今年失業率有望跌破4%。他說，「3+4」檢疫政策下他對11月金融峰會和7人欖球賽帶來的旅客量仍悲觀，但如11月再放寬入境檢疫政策，年尾就業數字會更佳。

業界稱酒樓生意差 促放寬宴會人數

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，餐飲業失業率跌幅超乎預期，估計因母親節及父親節和消費券帶動，食肆因而增聘人手。黃表示，宴會現限於120人，酒樓生意未如理想，他促放寬宴會人數至360以上。

另外，20至24歲組別失業率升0.1個百分點，勞聯立法會議員林振昇相信大學畢業生將陸續尋獲工作，建議政府支援未能升上大學的學生。