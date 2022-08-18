不主張「推晒青年去內地」 倡多設計本土機會

指北都可作青年發展載體

「一腳踩住香港 一腳踩住深圳」

蘇長荣認同，政府和社會各界近20年為青年爭取出路「不遺餘力」，但「效果不大」，他說不反對而且鼓勵青年人北上發展，但既然他們對北上有顧慮或不適應，甚至不想適應，政府便應在香港製造更多機會。

但他指本港沒有新的發展載體或意識，「（產業發展）始終是原地踏步」，而北部都會區正是很好的載體，可蘊藏很多青年人的發展機會，同時政府可與深圳在生活、工作、交通、出入境等方面有更多合作，令本港青年人可「依靠香港的底氣」，亦可慢慢認識內地有否發展機會，甚至如何洽談代理等實際問題。

倡政府與地區團體建恒常聯絡

蘇長荣是香港島各界聯合會理事長，參選時核心政綱提及基層地區治理，而特首李家超在政綱中提到「地區服務及關愛隊伍」，蘇在訪問中強調排解民生問題，「與地區治理息息相關」，他指本港的地區治理「架構有缺失」，亦欠缺恒常系統，「而是突然有事，（義工）一呼百應去做」。他希望日後在地區工作、服務基層等工作上，政府可確立相關團體和基層力量的地位，發揮網絡作用。

至於應否把地區組織納入政府架構，蘇長荣稱「不是一定要」，但政府應與地區團體建立恒常聯絡機制，並配備資源，以配對方式亦可以，而不是「有事鍾無艶，無事夏迎春」。