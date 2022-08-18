父病逝成從政轉捩點 「蘇老闆」：順勢而行

根據立法會議員個人利益登記冊，蘇長荣為信業國際董事局主席，並在另外8間公司持股，他申報在香港、內地擁有物業、車位和土地，但未有列明地點和數目。翻查過去報道，蘇長荣持有西半山天匯兩個複式物業，他先在2017年以5.2億元購入頂層複式天池屋連3個車位，當時創下全港以至亞洲分層呎價最高紀錄；2020年他再以2.95億元購入一個高層複式戶。除此之外，網上有關蘇長荣的背景資料少之又少。

背景資料少 擁天匯兩物業

年幼遭欺負 性格逆來順受

蘇長荣的公司業務覆蓋內地多個省市，但他形容自己「無大志」，投資前必先考慮可承擔的風險，未敢如其他房地產公司「借大錢」投資，「自己無膽魄，不敢負債太多」，形容自己是「順其自然、量力而為」的人，「不做能力範圍以外的事，順住大勢而行」。

回想過去經歷，還在襁褓之年便喪母的蘇長荣與父親相依為命，沒兄弟姊妹，加上個子不高，令他成為被欺負的對象，他說「亦慢慢形成逆來順受的性格，我好難發脾氣，哪怕心中啲火已燒到熊熊聲」，童年缺玩伴，唯閱讀伴他成長，回覆記者的短訊也文縐縐。

來港31年 視為安身立命之所

蘇與父親感情深厚，初中時已有強烈想法「不要做錯事」，「我出事，邊個照顧他（父親）？」他認為，不敢踩界冒險的性格也反映在他從商的作風，而往後他參與社團、基層團體等工作的原因，也離不開父親。

蘇父在2009年患癌，蘇長荣為全程陪伴至親治療，重整公司管理架構，只負責決策，「當時生意做到很大，但與老竇相比，不需要商量」。兩年後父親離世，蘇長荣說當時情緒很「不堪」，想多花時間「做好事、做善事」，公司管理模式亦上軌道，終答應多年來邀約他加入的團體，10年間擔任要職的社團、團體愈做愈多，至近年逐步踏入政圈，甚至擔任立法會議員，他認為只是社會服務一部分，談不上從政。

31年前來港，當時內地已改革開放，蘇形容香港地位顯著，從營商、金融地位和國際交往都有優勢，他視香港為安身立命之所。