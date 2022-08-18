立會出席率包尾 稱因在內地處理業務 蘇長荣：投票要問良心 符大局都支持

【系列一】

明報記者 馮樂琳、何宛兒

否認中央要求參選

稱想從更闊緯度服務社會

蘇長荣在提名期尾二日報名參選，身家豐厚的大老闆參選惹來猜測，是否應中央有關機構要求出選？他接受訪問時表示「無關係」，「無人逼你，完全係自己心願」，強調這不是突然的轉折，稱近10多年大部分時間都是放在地區、公益、扶貧工作，參選是想從更闊的緯度服務社會。對於行政立法之間的制衡、配合，他認為「不可以要求議員只挑（政府）毛病」，利害權衡下，「只要我認為符合發展大局、大多數人利益，我就會支持、舉手」，履職原則上應「服從大局」。

港澳辦主任夏寶龍曾「指導」新一屆立法會，提醒行政立法關係互相制衡和配合，但「重在配合」，外界有質疑是否等於議員要順着政府而行？蘇長荣在受訪時反指「新政府推出的措施怎樣是最重要」，如10月特首《施政報告》或相關舉措符合他對香港期待或市民利益，「肯定不反對、肯定會配合」；但若認為不應支持，他毫無疑問會投反對、提質疑。

指監督及推動政府做事同重要

他認為「監督政府是需要，但推動政府『做事、做成事』也重要」，行政立法有效配合、運行「先有運行」；批評過往議會「拉布」、「政府推任何東西（議員）都反對」，「即是攬住一齊死」。此外，他認為作為議員不能帶有太多界別痕迹、私人喜好。

可是，新一屆議會投反對票的議員寥寥無幾，對此現象，蘇說投票要「問良心」。他以最近政府向立法會提交興建新界東文化中心為例，卻無交代平面圖、設施等資料，不少議員要求政府補充，結果建議「退回去」。他說，若在資料不足下便要投票，他衡量投反對票可能會窒礙應該要做的事，但投支持票又對不起自己職責，下決定的確有挑戰，但他至少會投棄權票。

立會擴建預算增 批評後仍支持

稱因大方向是必須

總括而言，蘇長荣分享他心中的天秤——「若（措施/法案/撥款）符合大方向或大局，縱使推敲到有待完善的，都會支持」。蘇以立法會大樓擴建預算增加為例解釋，他在會上「七情上面」批評政府招標時早應該將趕工安全措施考慮在內，但投票卻支持，他解釋「因為大方向是必須，立法會加到90位議員，不夠辦公地方」，他認為有時候需要取捨。

「第一要務」 將全情投入議員工作

蘇長荣大會出席率在議員中包尾，首次立法會大會便缺席，3月下旬至4月初也缺席了5次大會，暑假前23次大會共出席了17次。被問到原因，他解釋首次大會缺席是因為家中傭人是新冠密切接觸者，之後缺席，他透露是趁全國兩會後留在內地處理公司安排，原本很多文件要他親自處理，疫情下不能常到內地，否則經常隔離會影響議員工作，故他在20日內一次過到上海、江蘇、廣東、北京等多個地方，將公司法人地位改予他人、授權他人可以簽文件等，讓自己之後更「輕身」全情投入議員工作，他形容做議員是其「第一要務」。

他強調，回港後他出席率100%。翻查立法會紀錄，他在4月8日後的全部會議，包括內會、財會、事務委員會，都有出席。