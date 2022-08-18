立會出席率包尾 稱因在內地處理業務 蘇長荣：投票要問良心 符大局都支持

【明報專訊】第七屆立法會上任逾半年，現有80多名議員中，僅選委會界別議員蘇長荣和新界東南議員林素蔚大會出席率不足八成，排包尾和尾二。本報一連兩日刊登二人專訪，了解他們出席率欠理想因由，也談到議會生態。
【系列一】
明報記者 馮樂琳、何宛兒
否認中央要求參選
稱想從更闊緯度服務社會
蘇長荣在提名期尾二日報名參選，身家豐厚的大老闆參選惹來猜測，是否應中央有關機構要求出選？他接受訪問時表示「無關係」，「無人逼你，完全係自己心願」，強調這不是突然的轉折，稱近10多年大部分時間都是放在地區、公益、扶貧工作，參選是想從更闊的緯度服務社會。對於行政立法之間的制衡、配合，他認為「不可以要求議員只挑（政府）毛病」，利害權衡下，「只要我認為符合發展大局、大多數人利益，我就會支持、舉手」，履職原則上應「服從大局」。
港澳辦主任夏寶龍曾「指導」新一屆立法會，提醒行政立法關係互相制衡和配合，但「重在配合」，外界有質疑是否等於議員要順着政府而行？蘇長荣在受訪時反指「新政府推出的措施怎樣是最重要」，如10月特首《施政報告》或相關舉措符合他對香港期待或市民利益，「肯定不反對、肯定會配合」；但若認為不應支持，他毫無疑問會投反對、提質疑。
指監督及推動政府做事同重要
他認為「監督政府是需要，但推動政府『做事、做成事』也重要」，行政立法有效配合、運行「先有運行」；批評過往議會「拉布」、「政府推任何東西（議員）都反對」，「即是攬住一齊死」。此外，他認為作為議員不能帶有太多界別痕迹、私人喜好。
可是，新一屆議會投反對票的議員寥寥無幾，對此現象，蘇說投票要「問良心」。他以最近政府向立法會提交興建新界東文化中心為例，卻無交代平面圖、設施等資料，不少議員要求政府補充，結果建議「退回去」。他說，若在資料不足下便要投票，他衡量投反對票可能會窒礙應該要做的事，但投支持票又對不起自己職責，下決定的確有挑戰，但他至少會投棄權票。
立會擴建預算增 批評後仍支持
稱因大方向是必須
總括而言，蘇長荣分享他心中的天秤——「若（措施/法案/撥款）符合大方向或大局，縱使推敲到有待完善的，都會支持」。蘇以立法會大樓擴建預算增加為例解釋，他在會上「七情上面」批評政府招標時早應該將趕工安全措施考慮在內，但投票卻支持，他解釋「因為大方向是必須，立法會加到90位議員，不夠辦公地方」，他認為有時候需要取捨。
「第一要務」 將全情投入議員工作
蘇長荣大會出席率在議員中包尾，首次立法會大會便缺席，3月下旬至4月初也缺席了5次大會，暑假前23次大會共出席了17次。被問到原因，他解釋首次大會缺席是因為家中傭人是新冠密切接觸者，之後缺席，他透露是趁全國兩會後留在內地處理公司安排，原本很多文件要他親自處理，疫情下不能常到內地，否則經常隔離會影響議員工作，故他在20日內一次過到上海、江蘇、廣東、北京等多個地方，將公司法人地位改予他人、授權他人可以簽文件等，讓自己之後更「輕身」全情投入議員工作，他形容做議員是其「第一要務」。
他強調，回港後他出席率100%。翻查立法會紀錄，他在4月8日後的全部會議，包括內會、財會、事務委員會，都有出席。