旅遊展開鑼 俄盼結交香港內地業界救戰下旅業

香港國際旅遊展首一天半只限已登記業內人士進場，主辦單位匯眾展覽服務董事總經理湯錦成稱，當局宣布實施「3+4」檢疫後，登記入場業內人士升12%至15%，主辦單位亦接到已離職旅遊從業員查詢，欲了解可否續以業內人士身分進場。湯認為，以上情况反映業界對本港旅遊業復蘇過程樂觀，惟認為復蘇無法一帆風順。

「3+4」下業界登記增15%

湯錦成稱，他2004年接手舉辦香港國際旅遊展，2019年前每年平均約有10萬人次進場，2019年受社會事件影響，約9萬人進場，惟自新冠疫情爆發，去年旅展復辦後僅2.7萬至2.8萬人次進場。他期望今年總入場人數會較去年增15%至20%。

俄羅斯聖彼德堡會議局國際合作部經理Kseniia Lukmanova專程來港參展，須隔離7日至本周一（15日）完成。她稱自年初俄烏戰爭開始，當地旅遊業生意額跌七成，期望此行可認識更多香港及內地旅行社，加強合作關係，吸引更多人往當地旅遊，她形容俄羅斯是安全的地方，港人到訪亦免簽證，又稱莫斯科十分平靜，旅客可到當地觀賞景點及逛博物館。

韓國觀光公社香港支社長文善玉稱，自韓國7月開關，已有1200港人入境韓國，自港府公布「3+4」檢疫方案後，每日入境韓國人數均上升，預計8月港人入境韓國的人數可達2000。她稱韓國上月全面開關，採取「與病毒共存」政策已維持一段時間，認為韓國做法可控制疫情，相信港府亦可控制好疫情，期望港府可進一步放寬檢疫措施。