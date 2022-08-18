律政司上訴兩暴動案 9被告已離港

指示聆訊涉及兩宗案件的其中9名被告，包括張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉、李盈莉、余德穎、簡家康、莫嘉睛及梁雁彬，均無法律代表出庭。上訴庭表示，將委託「法庭之友」就送達通知書的程序及法律觀點提交意見，預料4個月後排期聆訊。

首宗上訴案件源於2019年8月31日灣仔衝突，8人被控暴動罪。法官沈小民裁定社工陳虹秀表證不成立，再裁定其餘7人罪脫。沈官裁決稱，不排除有人為見證歷史時刻前往現場，而穿黑衣是個人喜好，不能藉此肯定被告參與暴動。據悉涉案4人已離港，另外4人去年12月再次被捕，獲上訴庭批准保釋。

第二宗案件涉及2019年10月1日，警方在銅鑼灣一單位搜出白電油，6人被控串謀參與暴動等罪。沈官認為單位沒搜獲汽油彈，只有玻璃樽、白電油等原材料，而其中5人被捕時控方指稱的暴動尚未發生，不應基於「後見之明」影響判斷，裁定6人罪脫。律政司就首5名被告的裁決提出上訴，據悉5人已離港。

【案件編號：CACC277-278/21】

（7.21襲擊案）