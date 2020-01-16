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7．21案證人：被恐嚇「出閘就打死你」 下車救人遭白衣追打 學生患PTSD

【明報專訊】7．21元朗白衣人襲擊事件中，63歲男子被控串謀有意圖而傷人及暴動兩罪，他否認控罪，昨在區域法院續審，控方傳召4名市民作供。有市民稱，當時在大堂的白衣人恐嚇說「你試吓出閘呀，你出閘就打死你呀」。另有學生供稱，當時逃上月台及敲響消防鐘，但消防鐘沒有響，他亦被白衣人襲擊後腦，事後患上創傷後壓力症（PTSD）需求醫。

曾敲消防鐘 無響聲

證人F案發時為中六學生，2019年7月21日晚上乘西鐵回家，途經元朗站時聽到有人大叫有傷者，他有急救證書遂下車幫忙。F稱，白衣人衝入閘後，他曾敲響消防鐘，但沒有響聲。F提及，在大堂看到有男乘客被襲倒地，遂招手示意他離開，白衣人隨即追打F，F被打中後腦。F事後患上創傷後壓力症，要避免憶起當日的事。

證人E供稱，當晚相約朋友到其住所，遂乘西鐵往元朗站，到站時有女子表現驚慌，稱有人打黑衣人，囑穿黑衣的E更換衣服。E稱，月台的座位上放置了不同顏色的上衣，遂取了白衣更換，走到大堂欲出閘離開，有白衣人說「你試吓出閘呀，你出閘就打死你呀」。不久，持武器的白衣人衝入閘內，E遂沿扶手電梯跑上月台，惟有男乘客跌倒後被襲擊，故E上前拉其背囊離開，但被白衣人以硬物襲擊後腦及手部。

傘擋襲擊折斷 證人D：被打至跪地

證人D供稱，當日乘西鐵回家，到達元朗站時，有人呼籲不要下車。D在大堂看到地下有血迹，閘內市民與閘外約80至100名白衣人互相指罵，其間D被閘外的白衣人打傷手臂，故拾起雨傘遮擋。D沿扶手電梯上月台，手持的雨傘亦被白衣人的鐵枝打斷，白衣人又揮棍襲擊D的頭部及手臂，他被打至跪地及眼鏡飛脫。

證人G則稱，當晚在元朗站大堂看到白衣人追打及指罵市民說「拆祠堂、搞亂元朗」，他舉機拍攝時被白衣人以木棍擊中手踭，其後與其他人逃上月台。白衣人到列車施襲，G遂稱乘客只是回家，並說「要打去西環中聯辦打！」案件今續。

【案件編號：DCCC5/22】

明報記者

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕區域法院 串謀有意圖而傷人罪 暴動罪 721白衣人襲擊

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