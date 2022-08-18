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港28.7萬麻雀「逆勢」增36% 原因未明

【明報專訊】香港觀鳥會今年的全港麻雀普查顯示，香港市區共有約28.7萬隻麻雀，比去年升36%。普查踏入第七年，市區麻雀數量由2016年約30.5萬隻，經歷多次升跌，去年跌至歷來最少的約21.1萬，至今年回升，原因未明，而住宅區、休憩用地、鄉村及工業區麻雀數量亦比上年多。深水埗繼去年普查再次成為最多麻雀聚居的地區，觀鳥會估計因該區舊樓較多，外牆罅隙適合麻雀築巢生活。

大廈外牆天敵難及 商業區幕牆「無埞企」

麻雀普查於今年5月7至23日舉行，動員126名普查員。該會把覆蓋18區的6類用途土地（住宅區、商業區、工業區、康樂及休憩區、農業區、鄉村地區），劃分為88條約1公里路線，從而計算每平方公里麻雀數量。結果發現，39%麻雀均在大廈外牆築巢，20%在排水或排氣口。香港觀鳥會總監余日東指出，大廈外牆是蛇及老鼠等動物較難到達之處，令麻雀更受保護；商業區如灣仔，有較多玻璃幕牆樓宇，反令麻雀無站立及築巢空間，故麻雀甚少在該區聚居。

香港觀鳥會研究主任鍾晉霆稱，今年麻雀量顯著回升，但原因未明，研究亦顯示天氣與麻雀回升無明顯關係。他補充，國際鳥盟估算全球樹麻雀數量持續下降，但香港情况不明，因香港麻雀的普查年期尚短，只有7年，缺長期數據，而大部分物種需至少10年持續監察，才能掌握環境變化的影響，因此要繼續研究本地麻雀才可作出更具體結論。

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