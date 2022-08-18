港聞

港聞二

有人感「可憐」餵鴿 街坊斥好心做壞事

【明報專訊】本報記者到不同野鴿聚集地點觀察，其間有人在地上撒糧，引來大量野鴿蜂擁而至啄食，途人爭相躲避。餵鴿者向記者表示，因覺得野鴿「無人餵好可憐」，間中前來撒糧。對於野鴿聚集，有附近街坊稱感困擾，批評餵鴿者好心做壞事，質疑當局未有執法，另有人擔心野鴿傳播病毒。

北角糖水道行人天橋長年是野鴿聚居點，記者前日早上觀察，數十隻鴿聚集在天橋頂和鄰近大廈簷篷。中午時分，一名中年女子步近天橋，天橋頂一排野鴿即探頭等候，女子到橋側撒下一地糧食，野鴿群起飛至啄食，途人爭相走避。

餵鴿者：不覺掀鳥聚擾街坊

時裝店：未見過執法者阻止

該名報稱60多歲的女子表示，因覺得野鴿「無人餵好可憐」，間中拿貓糧到來餵鴿，不諱言曾被人拍下餵鴿照片，在網上受到批評。她稱，不相信餵飼會令野鴿聚集和滋擾街坊，又稱自從天橋被網圍封，野鴿已減少。

在天橋旁開時裝店25年的林太稱，該處聚集的野鴿數量多，附近一地鴿糞，對商戶和途人造成極大滋擾。她稱野鴿問題已有10多年，每日有不同人來餵飼，吸引野鴿逗留，批評他們好心做壞事。林太說，不時有食環署人員來洗地，但之後野鴿又回來，她未見過執法人員到場阻止餵鴿，「見過幾個人餵，全都是老人家，無人捉過點會怕？」

銅鑼灣紀利華木球會巴士站並非政府所列衛生黑點，但前日中午仍見約40隻野鴿聚集；現場設閉路電視，亦有政府橫額提醒勿餵飼野鴿。鄰近雜貨店負責人文先生透露，每日都有人拿麵包碎餵鴿，認為除非有人長期把守，否則難阻餵飼。他對情况感困擾，稱常有羽毛吹到舖頭，又擔心野鴿傳播病毒。

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