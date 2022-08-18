觀鳥會：避孕糧控制繁殖難續 遏餵飼方治本

漁護署的「野鴿避孕藥試驗計劃」於港鐵堅尼地城站A出口小巴站附近、馬頭圍道／馬坑涌道休憩花園、港鐵坑口站A出口推行，由該署委託服務承辦商每日一次於特定時間，以塗上避孕藥的飼料餵飼野鴿；避孕藥有效成分為「尼卡巴嗪（Nicarbazin）」，可自然分解，雀鳥停止服食後，生育能力將會恢復。是次衛生黑點名單有17處有野鳥聚集及環境衛生問題，上述3處除堅尼地城外，其餘兩處不在黑點名單。

「人為餵飼只令牠們不斷繁殖」

黃雪媚指出，外地例子顯示，避孕藥成本高，中斷施藥成效將不能持續，同時亦要小心處理，以免遭其他物種進食而受影響。黃稱，野鴿是早年因家禽業而流入市區，並非香港原生動物，壽命平均5至6年，6個月大已可繁殖，全年均可繁殖，每年可達兩三次。要防治野鴿聚集，她認為最重要是教育及加強執法打擊餵飼，「源源不絕的人為餵飼只會令牠們不斷繁殖」，並衍生環境衛生問題。