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野鴿黑點同現餵飼 議員促修例重罰 記者3地觀察 長年鴿患巴士站未列官方目標

【明報專訊】政府周日（14日）展開首階段為期3個月的「打擊衛生黑點計劃」，全港600個衛生黑點中17個被列為「野鳥聚集及環境衛生問題」黑點。本報記者近日到其中兩個黑點觀察，包括北角糖水道行人天橋和天后留仙街臨時休憩處，發現均有大量野鴿聚集，現場留有鴿糞和羽毛，同樣有人餵飼；亦發現表列的野鳥黑點有「漏網之魚」，例如長年野鴿為患的銅鑼灣紀利華木球會對出的巴士站。本報向副政務司長查詢，針對打擊野鳥聚集及環境衛生問題，各部門將如何分工及訂定關鍵績效指標（KPI）等，獲回覆稱暫無補充。有議員認為，餵飼使野鴿聚集，促政府修例提高罰則。

明報記者 廖俊升 鄭律銘

政務司副司長卓永興昨出席立法會前廳交流會，立法會議員陳凱欣引述卓稱，將會就行動訂立KPI，包括將衛生黑點由600個減至300個，期望3個月內銳減，政府亦會就處理投訴和清理黑點所需的時間設立指標。

目前食環署會對餵鳥而導致弄污公眾地方的人執法。據現時法例，餵飼雀鳥導致弄污公眾地方，可被定額罰款1500元；食環署亦可向屢犯者提出檢控，罪成最高罰款2.5萬元及監禁6個月。該署回覆本報稱，2022年截至7月，共向有關人等發出162張定額罰款通知書及6張傳票；去年全年則發出370張定額罰款通知書及84張傳票。該署又指，對於個別經常有野鳥聚集的公眾地方，會派員巡查及執法，並按需要加強清洗，以及在有關地點懸掛警告橫額及派發宣傳單張。

留仙街休憩處 有警告橫額有鴿群有糞

北角糖水道天橋長年有野鴿聚集，該天橋前年發生大火，現時以布網及鐵絲網圍封。據本報記者前日中午觀察，數十隻野鴿聚集於天橋頂、旁邊電車站蓋，以及鄰近民居冷氣槽；傍晚6時到港鐵天后站外的留仙街臨時休憩處，亦見至少40隻野鴿聚集港鐵站頂，數隻在休憩處長椅上，地上和每張長椅都有雀糞和羽毛，有人經過向地面撒糧。

另外，本報亦發現有「鴿患」處並未納入政府黑點名單，例如銅鑼灣紀利華木球會對出的巴士站。記者前日下午到場觀察，約40隻野鴿聚集，現場有閉路電視監察，亦有政府橫額提醒市民勿餵飼野鴿。

糖水道天橋列黑點 前區議員：洗橋僅治標

曾任14年東區堡壘區議員的民建聯東區支部主席洪連杉稱，糖水道天橋野鴿聚集為當區老大問題，野鴿長期佔據天橋，加上早年天橋有露宿者聚居，居民傾向由地面過馬路，天橋使用率極低。他稱，自天橋被圍封，野鴿便於天橋頂、電車站頂及在大廈民居外牆冷氣機槽聚集，使部分街坊不敢開窗晾曬衣服。洪認為，當局為期3個月的衛生計劃未必能解決問題，形容純粹清洗天橋是治標不治本，如不防止餵飼，問題不能根治，促請當局加強執法阻餵鴿，修例提高罰則。

當局正研修例，將《野生動物保護條例》中有關「禁止餵飼任何野生動物的地方」擴展至全港，並擬提高餵飼罰則。關注野鴿議題的立法議員周浩鼎表示，政府修例目的為打擊餵飼野豬，惟立法會環境事務委員會的文件顯示，修例不包括打擊餵飼野鴿。周建議修例一併處理餵鴿問題，將罰款上調到5萬至10萬元，當局亦有必要在餵鴿黑點加密執法，增設閉路電視，以及展示禁止餵飼野鴿的大型標語，部門就不同地方的執法亦需配合。

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