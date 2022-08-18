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見習督察考試出貓 父母被指警前高層

【明報專訊】據本報了解，一名女見習督察周二（16日）於內部考試期間被揭作弊。有傳其父母為前助理警務處長，並傳出懷疑有人向負責處理事件的警員施壓，要求從寬處理。警方昨回覆查詢稱，對於一名督察前日在一項筆試期間，懷疑涉及違規行為，正就事件進行紀律調查。至於負責處理的警員有否被施壓，警方沒有正面回應，只稱一向對人員操守有嚴格要求，如證實有人員違規會嚴正處理。

傳有人施壓 警：紀律調查中

消息透露，作弊者是袁姓女見習督察，現時駐守中區警區，她在前日的交通法例考試（Standard II Paper C）時，被監考員揭發大腿上有「貓紙」。據悉見習督察須通過相關考核才能成為督察，消息人士引述有同場應考的見習督察擔憂，作弊者的背景會令事件不了了之，引起內部不滿，期望處方能公平處理。有資深警官表示，一般人作弊都會被取消考核資格，而紀律部隊更重視人員誠信，在蒐集「貓紙」等證據及聽取監考員和涉事人的口供後，調查屬實定必嚴肅處理，處方日後亦不會再錄用相關人等。

儲物櫃爆竊案 PTU被捕

另外，警方東九龍總區總部上月初發生警員儲物櫃連環爆竊案，共17個儲物櫃門被撬，損失逾千元。警方昨拘捕28歲東九龍機動部隊（PTU）男警員，涉嫌「盜竊」被扣查，涉案警員稍後會停職。

警方強調警隊非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

據悉，爆竊案發生在上月3日，一名男警當晚工作後發現儲物櫃虛掩及門鎖有撬痕，其後又發現損失1650元現金。經調查後，更衣室內有17個儲物櫃門同被打開，當中有10個有被撬痕迹。

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