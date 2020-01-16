證物涵16箱文件 1989年起逾200小時影片

案件於去年9月首次提堂時，首被告支聯會沒代表出席。其後支聯會通過解散，並遭取消公司註冊，由破產管理署接管清盤事宜。今年1月10日，破產管理署委派資深大律師李紹強代表支聯會，鄒幸彤等同案被告反對，案件再押後處理爭議。

破產署委大狀代表支聯 無答辯意向

直至2月24日，支聯會的法律地位問題才有答案。破產管理署委託的大律師林芷瑩表示，索取法律意見後，署方決定據《公司（清盤及雜項條文）條例》第360（I）條代表支聯會面對法律程序。

另於5月31日的第三次提訊日，鄒幸彤要求展開初級偵訊。控方同日首次披露，本案證物包括16箱資料文件，以及1989年起拍攝、歷時逾200小時的影片，「如果在庭上播放所有片段，假設每日播片6小時，初級偵訊至少歷時兩個月」。控辯雙方商討後，羅官認為法庭有責任審視案中所有證據，因此排期8月10日展開初級偵訊，預料需時兩個月。

至上一次提訊日即6月24日，鄒幸彤確認只需傳召一名控方證人及一至兩名辯方證人，初級偵訊審期縮短至7天。其餘被告亦正式答辯，李卓人、何俊仁均不認罪，由破產管理署代表的支聯會則沒有特定答辯意向，在法庭詢問認罪與否時保持「沉默」。

（港區國安法）