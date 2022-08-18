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支聯案報道解禁 鄒幸彤初級偵訊公開進行 何俊仁李卓人擬不認罪

【明報專訊】已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，其中鄒幸彤早前就裁判官拒撤報道限制提出司法覆核並勝訴，即裁判官須批准報道交付審訊內容。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉昨根據裁決，下令撤銷《裁判官條例》87A條的報道限制，另批准鄒幸彤提出的初級偵訊改為公開進行，排期9月2至13日審理，她擬作供，不會傳召其他證人。

初偵9‧2審 鄒擬作供不召證人

控方由署理高級檢控官吳加悅代表；一直自辯應訊的鄒幸彤，則改由大律師梁麗幗代表。羅官昨表示，報道限制需要解除「已成事實」，故下令正式解除。根據早前禁止報道的聆訊內容，何俊仁及李卓人擬不認罪受審，由破產管理署代表的支聯會無答辯意向（見另稿）。

除此之外，獲准報道的交付審訊程序，還包括鄒幸彤要求的初級偵訊，將審視控方是否有足夠證據指證她，早前已排期9月2至13日閉門進行。辯方昨要求改為公開聆訊，控方一度提出反對。

辯方陳辭指出，根據《裁判官條例》第80條，公開審理初級偵訊應是「默認做法」，提出閉門聆訊的一方有責任申述理由；公開審訊權利受人權法保障，除非勢必影響司法公正，否則不容剝奪。

控方憂公開致潛在證人卻步

官：准報道不准入「好怪」

鄒原擬傳召拘捕何俊仁的何姓警員作供，但辯方昨確認不會傳召任何控方證人，並指出只有鄒幸彤會作供，控方毋須憂慮公開審訊會干擾證人。辯方又稱，即使最終引起公眾不恰當地評論審訊，影響司法公正，裁判官隨時可改為閉門聆訊，亦可控以藐視法庭等罪。

控方反駁，條例的重點應是裁判官有酌情權下令閉門審訊，以維持司法公正，又憂慮傳媒報道初級偵訊，會引起社會廣泛討論甚至批評，令潛在控方證人「卻步」，包括可能有涉案資料的前支聯會常委；羅官則質疑，若報道限制已解除，傳媒卻不得旁聽，「我畀你報道但唔畀你入嚟，你聽起上嚟都覺得好怪」，又認為案件早獲廣泛報道，潛在證人「要畀資料都做咗啦」。

控方續力陳，其他被告不能在初級偵訊盤問鄒幸彤，公眾只知悉鄒的片面之詞，對其他被告不公；惟羅官反駁，初級偵訊內容不能在正審時呈堂，鄒幸彤仍需再作供，其他被告屆時可挑戰其供辭。

指控方過慮 可隨時改閉門

羅官稱控方的憂慮是「過分擔心、過分謹慎」，法官或陪審團不會輕易受社會意見影響，故批准初級偵訊公開進行；但強調，若偵訊時情况轉差，裁判官仍有酌情權隨時改為閉門聆訊，或禁止部分人旁聽。

鄒幸彤、何俊仁及李卓人昨由懲教人員押解到庭，看來精神不俗，向包括社民連成員曾健成等旁聽者揮手，何及鄒開庭前亦短暫交談。散庭時，有旁聽者高呼「民主會戰勝歸來」，鄒隨即舉起V字勝利手勢。

【案件編號：WKCC 3632/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕何俊仁 李卓人 初級偵訊 鄒幸彤 煽動顛覆國家政權罪 支聯會 提訊日 報道限制 港區國安法 裁判官條例

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