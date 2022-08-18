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黎智英國安案不設陪審 下周一作管理聆訊 陳弘毅：律政司決定難覆核

【明報專訊】繼「唐英傑案」和「35+初選案」後，再多一宗《港區國安法》案件預料由3名高等法院法官取代陪審團審訊。壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力等罪，下周一（22日）作案件管理聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理，據悉將不設陪審團審訊。港大法律學院教授陳弘毅認為，根據上訴庭在唐英傑覆核案的判決，「律政司的這種決定是很難司法覆核的」。

同案10被告 黎與《蘋果》3公司拆出

「黎智英案」10名被告分別為黎智英；前壹傳媒行政總裁張劍虹；前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前英文版執行總編輯馮偉光、前社論主筆楊清奇；蘋果日報有限公司；蘋果日報印刷有限公司；蘋果日報互聯網有限公司。10被告同被控「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及／或複製煽動刊物」及「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，黎智英另被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。司法機構網頁顯示，黎智英及3間公司的案件，將分拆於下周一作案件管理聆訊。

初選案指示 律政司：無損被告權益

本報昨日報道，律政司長林定國已向「初選案」被告發信稱，案件具「涉外因素」，指示毋須由陪審團審理。律政司昨發稿回應表示，不會評論正進行司法程序的案件，律政司長會按《港區國安法》相關法律和每宗案件個別情况，考慮是否指示訴訟毋須設陪審團審理，而有關條文訂明由3名法官組成審判庭的安排，目的是要確保公平審訊、秉行司法公義，認為絕無減損被告人任何合法權益。政務司長陳國基昨被問及「初選案」不設陪審團的決定，稱有關安排屬最好及最恰當。

陳：據唐英傑覆核案 律政司毋須解畫

接連有國安法案件不設陪審團，外界關注律政司決定會否受法律挑戰，例如唐英傑曾提司法覆核被判敗訴，上訴再遭駁回。港大法律學院教授陳弘毅認為，根據上訴庭在該案的判決，被告人很難透過司法覆核挑戰律政司決定，而且據判決律政司亦毋須詳細解釋考慮因素和背後證據。

【案件編號：HCCC 51、 69/22】

明報記者

（港區國安法）

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相關字詞﹕蘋果日報 高等法院 律政司長 陪審團 串謀刊印發布分發展示或複製煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 民主派初選案 黎智英 港區國安法

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