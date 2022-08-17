8200元按金被沒收 八旬翁認向院舍職員淋腐液

被告李添銓（87歲）承認於2020年1月25日，在葵涌大隴街89至101號1樓百好護老中心，淋潑腐蝕性液體，非法及惡意傷害岑滿琴及林筠皓。

曾謀殺判囚終身 4年前假釋

警方紀錄指出，被告在內地出生，教育至幼稚園程度，與亡妻育有一子一女。他1969年干犯襲擊致造成身體傷害罪，2001年則被判謀殺罪成。翻查資料，他2000年任職食環署清潔工，其間因女同事說他腳臭，憤而持刀捅死對方，判囚終身，2018年獲假釋。

被告承認案情所指，他於2018年6月入住百好護老中心，翌年8月遷出，院舍管理層指被告沒有提前通知要遷離院舍，沒收8200元按金。被告其後多次返回院舍，要求取回按金不果。案發下午12時半，被告攜一支通渠水及兩支潔廁劑到院舍，走向4名正在吃午飯的職員，包括岑滿琴及林筠皓，並多次向4人淋潑通渠水，他們隨即逃走。被告又在院舍接待處倒潔廁劑，及拿起一些物件擲地。

翁斥苛待 有職員臉喉燒傷

被告在警誡下承認案發時向職員淋潑通渠水，又控訴職員苛待他，重申有提前通知要遷離。

傷者的衣物驗出濃度達98%的硫酸，足以引致嚴重燒傷及永久創傷。醫療報告顯示，岑的前額、上唇及前臂被腐液濺中及燙傷。林則在用膳時受襲，不慎吞下小量腐液，致整張臉、咽喉及兩邊耳道二級燒傷，面積佔全身的7%，需做清創手術，留院兩周。林事後亦出現抑鬱症狀及失眠，且患處留下疤痕，需接受激光治療。

【案件編號：HCCC70/21】