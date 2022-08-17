母嬰院啟用兩年塌閘奪命 勞處調查 專家質疑感應器失效 工權會倡查失修否

閘門指南：應每3月查磨損

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文建議，當局可循幾個方向調查，包括涉事電閘是否失修、滾軸和導輪能否承受電閘重量等。根據勞工處《閘門工作安全指南》，「橫向滑動式金屬閘門」應最少每3個月檢查閘門導輪及滾軸磨損程度。蕭指出，近年不時發生鐵閘倒塌傷亡意外，例如2019年在落馬洲新田購物城，有保安遭行車通道鐵閘壓傷不治，促當局加強檢視全港鐵閘。

區議員促查同類鐵閘安全

李偉峰稱已去信建築署，要求檢查同類政府建築物鐵閘的安全性。

事發前日傍晚6時許，43歲魏姓女保安在位於欣翔道的油麻地母嬰健康院入口處關閉車閘，一扇約2.5米高、4.7米闊的電閘突然倒下，她疑走避不及被壓倒，頭部受傷及身體多處骨折，送院搶救不治。

勞處發停工通知書

警方、勞工處和機電署人員昨天到現場調查，勞工處稱已向有關僱主和處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其安裝、維修及使用電閘門，表明一旦發現有違例事項，定依法處理。處方會提醒業界採取安全預防措施，防止發生同類意外。

據悉死者受聘於保安公司威智護衛，本報向公司查詢如何協助遺屬辦理工傷補償，至截稿前未有回覆。

盧覺強推算撞擊力1800磅

英國機械工程師學會院士盧覺強指出，一般而言趟閘兩側有管位「夾住」閘門以防倒塌，電閘一旦碰到感應器，負責推動電閘開關的摩打會停止運作。他懷疑涉事電閘出現保養問題，感應器未能阻止摩打運作，令趟閘偏離軌道塌下。盧估計涉事電閘重約600公斤，塌下時傾斜卸去部分力度，惟推算撞擊力仍可達1800磅（約816公斤），或造成人體骨折等嚴重創傷。他建議操作人員在閘門開關時不宜站太近，若察覺閘門滑動不暢順，應盡快報告和檢查。

路署招標 工程涉兩聯營公司

翻查立法會財委會2017年文件，路政署早年提出建造中九龍幹線，其中一段隧道沿海泓道至彌敦道的一段甘肅街建造，受工程影響的健康院獲臨時重置於欣翔道現址，2020年4月起啟用，重置工程涉約1.1億元。翻查路政署招標公告細節，健康院的興建工程及維修服務由奧雅納-莫特麥克唐納聯營負責，作為設計和監督工程的顧問公司。該署2018年發稿透露，連同重置受影響的公共設施在內的油麻地東工程合約，由利基-SKEC聯營負責。本報曾向路政署和相關公司查詢了解事件，至截稿前未有回覆。