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2022年8月17日星期三
港聞二
蔡展鵬供稱按摩四五次 不涉性服務 辯方證人身分出庭 稱未曾查VIET SPA持牌否
未接確認改資料通知 市民「被轉會」盜消費券 報警列欺詐 警方：持續接到報案
多2.9萬覆檢成功者獲第一期消費券 局方：接17萬宗正全力處理
馮驊卸任選管會主席 政府未公布繼任人
母嬰院啟用兩年塌閘奪命 勞處調查 專家質疑感應器失效 工權會倡查失修否
保鮮紙冚真鈔冚練功券「買」虛幣 4人涉騙160萬
賣鏡騷假飛兼搶錢 運輸工囚5月
警搗億元洗錢黨 賭客「借戶抵債」被捕
潛台案青年違感化令 改判戒毒所
8200元按金被沒收 八旬翁認向院舍職員淋腐液
未來4年建屋量追不上新申請 倘失高球場1.2萬伙 料難守輪候6年上樓
前土供組成員：倘推翻令人感偏幫權貴
打擊棄置 車輛兩年未續牌不銷牌擬可判監
涉違防疫例空少：信國泰指引准探朋友
問證人「閘內人挑釁否」 辯方：感白衣圍而不攻 官：雙方皆擲物 不明提問作用
晤政府爭復辦郵輪公海遊 旅界：反應正面
何栢良倡港「超前部署」購莫德納新疫苗
嘶哮童昔罕 關日華：最近幾乎日日有 談兒童染疫後遺 指有個案間歇失明成因待查
口服藥指引放寬 同派無病徵長者 劉家獻：留意到長者或不清楚有何不適
梁栢賢指「死前28日染疫」標準無科學理據 歐家榮：現公布死亡數字屬「可能與新冠相關」
合掌崖行山墮50米 老翁不治
伙資科辦開發模型 結合過去車速、雨量等推算 運署App增90分鐘車速預測 助規劃行程
新系統聲紋辨識改裝車 硬件成本僅傳統裝置1%
大灣區GBA新聞：廣深都市圈規劃「縮水」非重劃 當局：文件列需重點協調空間 非取代十四五
大灣區GBA新聞：陳冠希潮牌穗港滬聯動 街機比賽街舞迎盛夏
尊子漫畫
【Emily】欠老師同學43萬 前區議員拖延失蹤 沉迷投資賭博 陳易舜認呃錢
【Emily】警監察「假消息」 合作公司係Wisers
【Emily】李家超體院交流 同乒乓一哥切磋
【Emily】戴耀廷常睇烹飪節目 盼為妻下廚 何俊仁被派「碌」線頭
【Emily】民記提施政報告建議 倡學星洲批地吸科企
【Emily】雙彩虹連接海陸空
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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