大灣區GBA新聞：陳冠希潮牌穗港滬聯動 街機比賽街舞迎盛夏

【明報專訊】陳冠希旗下企業CLOT的潮流服飾集合店JUICE，本周五（19日）起一連三天將於香港、廣州及上海舉行聯合活動JUICE Aloha，慶祝夏威夷新店開幕。其中，在廣州中山三路的PARK 10將舉行港人熟悉的日本格鬥遊戲超級街霸 II TURBO錦標賽，並首次採用由CLOT與美國家用街機公司ARCADE1UP聯名合作的《街霸 II》限量版復古家用街機來比賽，有如重返1990年代的遊戲機中心。
廣州太古匯開灣區首店
JUICE除售賣CLOT與CLOTTEE之外，亦有來自世界各地頂尖街頭文化服飾，如Hip-Hop、Pop-rock等的街頭文化商品。除了香港，去年9月JUICE於廣州太古匯開了大灣區內地城市首間門店。為貫徹品牌街頭文化主題，除了街機比賽外，活動還有Hip Hop、街舞、滑板等具街頭氣息的表演。此外，活動期間主辦單位開設不同特色手作坊，例如串珠頸鏈、T恤鞋子塗鴉等，為自己打造獨特個性的造型，入場可參加抽獎。
是次提供場地的廣州PARK 10負責人表示，廣州街頭文化氣息濃厚，去年JUCE廣州店開幕，不少本地潮流粉絲都去「潮拜」一番。今次合作舉辦活動，正好藉此機會推廣大灣區的潮流文化融合。