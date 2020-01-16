大灣區GBA新聞：陳冠希潮牌穗港滬聯動 街機比賽街舞迎盛夏

廣州太古匯開灣區首店

JUICE除售賣CLOT與CLOTTEE之外，亦有來自世界各地頂尖街頭文化服飾，如Hip-Hop、Pop-rock等的街頭文化商品。除了香港，去年9月JUICE於廣州太古匯開了大灣區內地城市首間門店。為貫徹品牌街頭文化主題，除了街機比賽外，活動還有Hip Hop、街舞、滑板等具街頭氣息的表演。此外，活動期間主辦單位開設不同特色手作坊，例如串珠頸鏈、T恤鞋子塗鴉等，為自己打造獨特個性的造型，入場可參加抽獎。

是次提供場地的廣州PARK 10負責人表示，廣州街頭文化氣息濃厚，去年JUCE廣州店開幕，不少本地潮流粉絲都去「潮拜」一番。今次合作舉辦活動，正好藉此機會推廣大灣區的潮流文化融合。