大灣區GBA新聞：廣深都市圈規劃「縮水」非重劃 當局：文件列需重點協調空間 非取代十四五

原橫跨粵東西北 縮至鄰近城市

據去年4月公布的《廣東省十四五規劃》，廣州都市圈範圍除了廣州、佛山，亦包括肇慶、清遠、雲浮、韶關的市區部分（見圖），深圳都市圈除了覆蓋東莞及惠州，亦去到河源與汕尾。規劃中列明，核心城市要起輻射帶動作用，周邊城市要承接核心城市的功能轉移、產業外溢等。日前廣東省自然資源廳發布的《廣東省都市圈國土空間規劃協調指引》，雲浮、韶關沒列入廣州都市圈，河源也不在深圳都市圈，汕尾則只剩深汕合作區部分。此外，珠江西岸都市圈剔除陽江，汕潮揭都市圈踢走梅州，只有湛茂都市圈維持不變。

都市圈範圍事關規劃發展

指引文件一出，輿論即熱議都市圈「縮水」。事實上，都市圈範圍之所以重要，因為事涉交通基建規劃、社會公共服務延伸和產業政策協調。以廣州都市圈為例，在圈內要構建「1小時通勤圈」，以廣州南出發的高鐵計算，24分鐘可到清遠、36分鐘可到肇慶，但雲浮、韶關高鐵車程都需1小時左右，難言「通勤」。而深圳都市圈則在探索由東莞、惠州提供土地、深圳提供技術和人才的方式，解決部分區域教育、醫療等公共服務短缺問題，這亦只適宜相鄰城市共建，而難延伸到百多公里外的河源。雲浮、河源等較偏遠城市被剔出都市圈，意味着難享受「跟隨」大城市一起發展的經濟紅利。

不過，廣東省自然資源廳隨後回應表示，指引文件目的是指導市縣國土空間規劃編制，指出都市圈內需要重點協調的空間範圍，而非重新劃定都市圈範圍，因此不存在都市圈「縮水」之說。廣東省城鄉規劃設計研究院副總工程師陳洋解釋，國土空間規劃是為協調國土空間在開發、利用和保護中遇到的一些特定問題，例如劃定生態保護空間、農業空間、城鎮空間，並非取代了廣東省十四五規劃。

華南理工大學建築學院教授袁奇峰對本報表示，都市圈規劃的原意是想經濟高度發達的珠三角地區帶動周邊，但都市圈真正形成並不靠一紙規劃決定，例如湛江和茂名多年來平行發展，難言融為一體；而珠江西岸都市圈的珠海、中山、江門，都更想與廣州、深圳合作而非自己「抱團」。他相信，隨着城際交通基建進步，壓縮時空距離，將來整個大灣區會成為一個巨型的都市圈。

專家：都市圈非一紙規劃決定

他又指出，有些規劃文件出現同一件事不同表述不足為奇，「因為是不同部門的人、在不同領導的時期做的」，從2008年的《珠三角地區改革發展規劃綱要》到2017年粵港澳大灣區啟動，到今年廣東省黨代會提出的「黃金內灣」，主旨都是提倡「一體化」。