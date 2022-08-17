新系統聲紋辨識改裝車 硬件成本僅傳統裝置1%

資科辦系統經理（數據分析）吳文婷稱，環保署研發一項由收音咪、具夜間拍攝功能的鏡頭及平板電腦組成的裝置，辨識非法改裝死氣喉噪音，並自動拍攝相關車輛車牌號碼。她解釋，系統收音後將聲音轉化為聲紋圖像，運用圖像分析技術「卷積神經網路（convolutional neural networks）」，判斷聲紋是否達噪音水平及是否屬改裝車聲音。在判斷為改裝引擎後，系統會運用資科辦大數據分析平台的「圖像分析車牌號碼模型」，自動辨識車牌拍攝快相。

吳稱，新系統比較用傳統聲級計測量更自動化，減省人手運算過程，傳統方式亦未必可做到實時執法，新系統硬件成本低至一萬元，是傳統裝置百分之一，現時可達90%準確度。環保署仍在與運輸署及警方處理具體執法等問題，之後才投入應用。

土拓署正研山泥傾瀉風險評估工具

土拓署亦正利用人工智能開發山泥傾瀉風險評估工具。吳文婷稱，該署利用山泥傾瀉資料庫、地質、地形及降雨等數據，利用機器學習建立數據模型，在地圖上以顏色識別，讓土力工程師評估不同區域天然山坡發生山泥傾瀉的相對傾向。

明年推「聊天機械人」 多部門參與

另外，資科辦計劃明年中推出「聊天機械人服務項目」，共享自然語言處理引擎及共享知識庫、加入智能揚聲器功能等，現已有多個部門參與，包括發展局、漁護署及海關，將分別就「地理空間實驗室」、狗牌照申請及單一貿易窗口系統，開發聊天機械人系統。