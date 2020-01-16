伙資科辦開發模型 結合過去車速、雨量等推算 運署App增90分鐘車速預測 助規劃行程

明報記者 鄭律銘

資科辦總系統經理（數據分析）趙善衡表示，「交通數據分析系統」為政府前年9月推出新一代政府雲端基礎設施及推出大數據分析平台後，其中一個開發項目。程式業界今年6月起可在「資料一線通」網頁下載該系統的「應用程式界面（API）」，設計交通相關應用程式。

「香港出行易」可用 涵蓋逾七成路面

運輸署技術服務科智慧出行部高級工程師陳錫鎮解釋，該系統運用了各種大數據分析實時交通路况，包括運輸署在主要幹道及道路安裝的「交通探測器」、運輸署的實時交通事故報告、專營巴士及專線小巴提供的預計到站時間、天文台實時及預測天氣數據等；系統在分析相關大數據後，可預測未來15至90分鐘路况。陳表示，系統至今可涵蓋本港逾七成、即約2500公里路面。

資科辦系統經理（數據分析）吳文婷稱，系統運用了「神經網絡模型」，可處理不同參數，包括紅黃雨等天氣警告、交通意外或爆水管等突發事件，以及過去及實時行車速度、降雨量等變數，「令模型可同時兼顧地理、時間、突發事件而作出預測」。趙善衡回顧整個開發過程，指有不少困難，例如不同數據格式不一致，因此要做「data alignment（資料結果對齊）」，才能令系統準確運用數據推算。

遇交通事故 可用數據規劃改道

吳文婷表示，「交通數據分析系統」的應用可對應多個層面，運輸署人員可利用分析所得數據管理交通，例如於交通事故時與服務營辦商規劃改道；市民則可透過「香港出行易」提早規劃行程。

翻查Apple Store上資料，運輸署於今年4月底起在「香港出行易」流動應用程式加入新功能，駕駛者可透過「路線搜尋功能」，選擇即時或於未來15至90分鐘出發，系統會因應交通事故及天氣等因素預測路况。而在應用程式地圖，亦會實時以紅、黃、綠分別標示相應路段屬「交通擠塞」、「行車緩慢」抑或「交通暢順」。