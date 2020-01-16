梁栢賢指「死前28日染疫」標準無科學理據 歐家榮：現公布死亡數字屬「可能與新冠相關」

梁栢賢昨天在facebook表示，Omicron變異病毒株發病潛伏期較前幾波的病毒株短，康復較快，大多數患者染疫第7至10天已康復，認為將18日後因其他病患離世的個案納入新冠死亡數字並不合理，建議重新檢討新冠死亡個案的標準。

歐家榮在疫情記者會解釋，有關人員並不能即時判斷離世個案是否新冠病毒直接引致死亡，或因併發症等原因離世，但現時希望每日公布初步死亡數字，讓市民了解及掌握疫情趨勢，以及疫情對醫療系統造成的負擔。醫管局總行政經理劉家獻補充，局方會按病人病歷、臨牀病徵、死亡證等判斷患者離世原因，目前約有七成死亡個案屬死於新冠（die of Covid）。

（新冠疫情）