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口服藥指引放寬 同派無病徵長者 劉家獻：留意到長者或不清楚有何不適

【明報專訊】近日相繼有原本輕症的年長新冠患者疫歿，日前有染疫老婦因報稱無病徵而未獲發新冠口服藥，其後病情惡化不治。口服藥用藥指引原列明，60歲或以上新冠患者出現病徵後5日內可獲口服藥。醫管局總行政經理劉家獻昨日表示，用藥指引已放寬，無病徵長者同可獲藥；稱留意到本港染疫長者或未能清楚表達身體有何不適，故作出相應調整。

增11死 一翁染疫3日求醫

本港昨公布新增5162宗新冠個案，4890宗屬本地個案；另增11宗死亡個案，包括一名97歲、已打兩劑疫苗老翁。他8月1日快測陽性，8月4日因咳嗽、有痰前往指定診所求醫，職員察覺他或開始出現心臟衰弱，即召救護車送東區醫院；入院後獲處方口服藥，最終除了感染新冠，另懷疑有細菌性肺炎，延至前日辭世。劉家獻稱，死者知悉染疫3日後始求診，或因其染疫初期無感到不適；他補充，在現時安排下，60歲或以上長者即使無病徵亦會獲發口服藥，籲年邁患者盡快求醫。

婦獲藥呈陰 病徵未止復陽亡

他解釋放寬指引時稱，當局視乎國際文獻、外國做法，另考慮到本港染疫長者有時未能清楚身體有何不適，或覺得「自己幾十年都係有啲咳」，而未有提及病徵，故決定作出調整，盼藉此減低長者病情惡化、入院及死亡個案。

另一已打兩針的離世患者為一名88歲老婦，本身有高血壓、糖尿病、中風等長期病患，上月23日快測呈陽性，獲處方口服藥後，檢測轉呈陰性，但仍有發燒、咳嗽。她8月5日到私家醫院求診，再做檢測呈陽性，被轉送公立醫院，出現呼吸困難及缺氧等，其後再獲處方新冠抗病毒藥，惟情况持續惡化後離世。劉家獻稱，患者服藥後即使病徵有改善，仍應持續留意身體狀况，包括體溫、血氧含量等，若出現持續咳嗽及有痰等應及時求醫，「唔好以為攞咗新冠藥物就好穩陣」。

此外，昨增兩間醫院出現群組，屯門醫院臨牀腫瘤科紓緩治療及寧養病房一名病人助理本月11日染疫，其後發現病房另有9名病人及4名員工陽性，其中一名53歲病人因自身疾病目前危殆，另有兩名病人情况嚴重。東區醫院綜合內科及老人科男病房一名男病人上周六經入院篩查發現染疫，同病房另有5名病人及1名員工染疫。

54黃碼者呈陽 佔輸入個案兩成

本港上周五起採取入境檢疫「3+4」方案，從海外或台灣抵港者完成3天酒店檢疫後須接受4天醫學監察。本港昨天新增272宗輸入個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有54宗於抵港第4至7日在社區檢測陽性、即持「黃碼」人士，佔約19.9%。

（新冠疫情）

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