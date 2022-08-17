嘶哮童昔罕 關日華：最近幾乎日日有 談兒童染疫後遺 指有個案間歇失明成因待查

60童現多系統發炎綜合症 逾半深切治療

負責跟進染疫兒童出現「兒童多系統發炎綜合症」的關日華昨日受訪時稱，第五波疫情至今錄近60宗相關個案，逾半需接受深切治療，症狀包括持續發燒、淋巴腫脹和紅疹等，全部康復進度理想。他引美國數據稱，每3200名染疫兒童便有一人出現相關病徵，隨着本港染疫兒童增加，估計2至6周後相關個案亦將漸增。他強調輕症或無症狀新冠兒童亦有可能出現上述病徵，籲家長勿掉以輕心，重申接種新冠疫苗有助減低相關風險。

兒童醫院短期內將設專門門診跟進

關日華補充，「兒童多系統發炎綜合症」屬中期後遺症，影響多個器官；醫管局籌備已久的門診即將成立，專門為相關兒童提供跨專科長期跟進，了解有關病徵會否引致長遠健康問題。

至於俗稱「長新冠」的長期後遺症，關表示，截至前日瑪嘉烈醫院共跟進288宗兒童個案，介乎8至13歲，均於第五波染疫；常見症狀包括記憶力衰退、失眠和頭痛等，較少出現失去味覺和嗅覺。他透露，上述個案包括一名女童，染疫康復後不時短暫失去視力，每天出現一至兩次，每次10至30秒。他形容情况非常罕見，正與腦科醫生研究是否因Omicron損害中樞神經系統引致，暫未能判斷確實成因。

嘶哮遲送院可致缺氧 腦長遠受損

近日染疫兒童出現急性併發症情况令人關注，患上嘶哮症的兩歲三個月染疫男童，周一（15日）因呼吸困難送入瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，需插喉輔助呼吸，情况一度危殆。醫管局公布，男童昨日轉趨穩定，毋須插喉，續於兒科深切治療部留醫。至於疑患急性壞死性腦炎的5歲女童，昨仍情况危殆。

關日華解釋，兒童倘出現嘶哮症，及早送院可立即用藥紓緩，例如霧化腎上腺素和類固醇，不會出現後遺症；但如延遲送院可致缺氧，令腦部長遠受損。關補充，以往每年冬季只有一至兩名兒童患嘶哮症，最近幾乎每天收到新症，大部分病情輕微、毋須接受深切治療，故醫管局無公布，形容公眾得悉的個案僅「冰山一角」。

劉宇隆：曾接種患嘶哮 大部分一兩日可癒

政府專家顧問劉宇隆昨於商台節目透露，過去一個月共錄逾30宗染疫兒童患嘶哮症個案，暫未完全掌握致病成因，亦無證據顯示高病毒量會引致嘶哮症；有打針的兒童若出現嘶哮症，大部分可於一至兩日內康復。

明報記者

（新冠疫情）