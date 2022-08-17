港聞

港聞二

嘶哮童昔罕 關日華：最近幾乎日日有 談兒童染疫後遺 指有個案間歇失明成因待查

【明報專訊】兒童感染新冠病毒可引起「嘶哮症」等急性併發症，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指出，以往每年冬季只有一至兩名兒童患嘶哮症，最近幾乎每天收到新症。談及兒童染疫後的中長期後遺症，他透露正跟進一名不時出現短暫失明的女童，不排除因Omicron病毒損害中樞神經系統引致；又指第五波至今共錄得近60宗「兒童多系統發炎綜合症」個案，專門接收相關轉介個案的門診將於短期內在兒童醫院成立，為兒童提供為期以年計的跨專科跟進。

60童現多系統發炎綜合症 逾半深切治療

負責跟進染疫兒童出現「兒童多系統發炎綜合症」的關日華昨日受訪時稱，第五波疫情至今錄近60宗相關個案，逾半需接受深切治療，症狀包括持續發燒、淋巴腫脹和紅疹等，全部康復進度理想。他引美國數據稱，每3200名染疫兒童便有一人出現相關病徵，隨着本港染疫兒童增加，估計2至6周後相關個案亦將漸增。他強調輕症或無症狀新冠兒童亦有可能出現上述病徵，籲家長勿掉以輕心，重申接種新冠疫苗有助減低相關風險。

兒童醫院短期內將設專門門診跟進

關日華補充，「兒童多系統發炎綜合症」屬中期後遺症，影響多個器官；醫管局籌備已久的門診即將成立，專門為相關兒童提供跨專科長期跟進，了解有關病徵會否引致長遠健康問題。

至於俗稱「長新冠」的長期後遺症，關表示，截至前日瑪嘉烈醫院共跟進288宗兒童個案，介乎8至13歲，均於第五波染疫；常見症狀包括記憶力衰退、失眠和頭痛等，較少出現失去味覺和嗅覺。他透露，上述個案包括一名女童，染疫康復後不時短暫失去視力，每天出現一至兩次，每次10至30秒。他形容情况非常罕見，正與腦科醫生研究是否因Omicron損害中樞神經系統引致，暫未能判斷確實成因。

嘶哮遲送院可致缺氧 腦長遠受損

近日染疫兒童出現急性併發症情况令人關注，患上嘶哮症的兩歲三個月染疫男童，周一（15日）因呼吸困難送入瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，需插喉輔助呼吸，情况一度危殆。醫管局公布，男童昨日轉趨穩定，毋須插喉，續於兒科深切治療部留醫。至於疑患急性壞死性腦炎的5歲女童，昨仍情况危殆。

關日華解釋，兒童倘出現嘶哮症，及早送院可立即用藥紓緩，例如霧化腎上腺素和類固醇，不會出現後遺症；但如延遲送院可致缺氧，令腦部長遠受損。關補充，以往每年冬季只有一至兩名兒童患嘶哮症，最近幾乎每天收到新症，大部分病情輕微、毋須接受深切治療，故醫管局無公布，形容公眾得悉的個案僅「冰山一角」。

劉宇隆：曾接種患嘶哮 大部分一兩日可癒

政府專家顧問劉宇隆昨於商台節目透露，過去一個月共錄逾30宗染疫兒童患嘶哮症個案，暫未完全掌握致病成因，亦無證據顯示高病毒量會引致嘶哮症；有打針的兒童若出現嘶哮症，大部分可於一至兩日內康復。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕多系統發炎綜合症 劉宇隆 關日華 嘶哮症 醫管局 新冠病毒 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

蔡展鵬供稱按摩四五次 不涉性服務 辯方證人身分出庭 稱未曾查VIET SPA持牌否
蔡展鵬供稱按摩四五次 不涉性服務 辯方證人身分出庭 稱未曾查VIET SPA持牌否
未接確認改資料通知 市民「被轉會」盜消費券 報警列欺詐 警方：持續接到報案
未接確認改資料通知 市民「被轉會」盜消費券 報警列欺詐 警方：持續接到報案
多2.9萬覆檢成功者獲第一期消費券 局方：接17萬宗正全力處理
多2.9萬覆檢成功者獲第一期消費券 局方：接17萬宗正全力處理
馮驊卸任選管會主席 政府未公布繼任人
馮驊卸任選管會主席 政府未公布繼任人
母嬰院啟用兩年塌閘奪命 勞處調查 專家質疑感應器失效 工權會倡查失修否
母嬰院啟用兩年塌閘奪命 勞處調查 專家質疑感應器失效 工權會倡查失修否
保鮮紙冚真鈔冚練功券「買」虛幣 4人涉騙160萬
保鮮紙冚真鈔冚練功券「買」虛幣 4人涉騙160萬
賣鏡騷假飛兼搶錢 運輸工囚5月
賣鏡騷假飛兼搶錢 運輸工囚5月
警搗億元洗錢黨 賭客「借戶抵債」被捕
警搗億元洗錢黨 賭客「借戶抵債」被捕
潛台案青年違感化令 改判戒毒所
潛台案青年違感化令 改判戒毒所
8200元按金被沒收 八旬翁認向院舍職員淋腐液
8200元按金被沒收 八旬翁認向院舍職員淋腐液
未來4年建屋量追不上新申請 倘失高球場1.2萬伙 料難守輪候6年上樓
未來4年建屋量追不上新申請 倘失高球場1.2萬伙 料難守輪候6年上樓
前土供組成員：倘推翻令人感偏幫權貴
前土供組成員：倘推翻令人感偏幫權貴
打擊棄置 車輛兩年未續牌不銷牌擬可判監
打擊棄置 車輛兩年未續牌不銷牌擬可判監
涉違防疫例空少：信國泰指引准探朋友
涉違防疫例空少：信國泰指引准探朋友
問證人「閘內人挑釁否」 辯方：感白衣圍而不攻 官：雙方皆擲物 不明提問作用
問證人「閘內人挑釁否」 辯方：感白衣圍而不攻 官：雙方皆擲物 不明提問作用
晤政府爭復辦郵輪公海遊 旅界：反應正面
晤政府爭復辦郵輪公海遊 旅界：反應正面
何栢良倡港「超前部署」購莫德納新疫苗
何栢良倡港「超前部署」購莫德納新疫苗
口服藥指引放寬 同派無病徵長者 劉家獻：留意到長者或不清楚有何不適
口服藥指引放寬 同派無病徵長者 劉家獻：留意到長者或不清楚有何不適
梁栢賢指「死前28日染疫」標準無科學理據 歐家榮：現公布死亡數字屬「可能與新冠相關」
梁栢賢指「死前28日染疫」標準無科學理據 歐家榮：現公布死亡數字屬「可能與新冠相關」
合掌崖行山墮50米 老翁不治
合掌崖行山墮50米 老翁不治
伙資科辦開發模型 結合過去車速、雨量等推算 運署App增90分鐘車速預測 助規劃行程
伙資科辦開發模型 結合過去車速、雨量等推算 運署App增90分鐘車速預測 助規劃行程
新系統聲紋辨識改裝車 硬件成本僅傳統裝置1%
新系統聲紋辨識改裝車 硬件成本僅傳統裝置1%
大灣區GBA新聞：廣深都市圈規劃「縮水」非重劃 當局：文件列需重點協調空間 非取代十四五
大灣區GBA新聞：廣深都市圈規劃「縮水」非重劃 當局：文件列需重點協調空間 非取代十四五
大灣區GBA新聞：陳冠希潮牌穗港滬聯動 街機比賽街舞迎盛夏
大灣區GBA新聞：陳冠希潮牌穗港滬聯動 街機比賽街舞迎盛夏
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】欠老師同學43萬 前區議員拖延失蹤 沉迷投資賭博 陳易舜認呃錢
【Emily】欠老師同學43萬 前區議員拖延失蹤 沉迷投資賭博 陳易舜認呃錢
【Emily】警監察「假消息」 合作公司係Wisers
【Emily】警監察「假消息」 合作公司係Wisers
【Emily】李家超體院交流 同乒乓一哥切磋
【Emily】李家超體院交流 同乒乓一哥切磋
【Emily】戴耀廷常睇烹飪節目 盼為妻下廚 何俊仁被派「碌」線頭
【Emily】戴耀廷常睇烹飪節目 盼為妻下廚 何俊仁被派「碌」線頭
【Emily】民記提施政報告建議 倡學星洲批地吸科企
【Emily】民記提施政報告建議 倡學星洲批地吸科企
【Emily】雙彩虹連接海陸空
【Emily】雙彩虹連接海陸空