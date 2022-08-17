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何栢良倡港「超前部署」購莫德納新疫苗

【明報專訊】英國當局日前有條件批准使用莫德納（Moderna）一款「二價」新冠疫苗，為首個批准使用新一代疫苗的國家。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，該疫苗一半成分針對新冠原始病毒株，另一半針對變異病毒株Omicron BA.1，疫苗另對中和Omicron BA.4和BA.5病毒能起一定作用，而根據藥廠數據，不論針對新冠原始或變異病毒株，「二價」疫苗效用均較「單價」疫苗優勝，建議本港應預先考慮採購。

稱需購不同疫苗照顧不同需要

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，莫德納尚未大量生產第二代疫苗，但英國政府已批准使用及預先採購，提醒港府要「超前部署」。

本港大部分市民現可選擇接種的科興克爾來福或輝瑞復必泰疫苗，兩者均屬「單價疫苗」，其中科興屬滅活疫苗，復必泰屬核酸疫苗。何栢良稱，本港是少數採購較單一新冠疫苗技術平台的地方，認為本港亦要考慮採購不同疫苗以照顧不同人需要，另避免可能遇到採購困難。翻查資料，新西蘭、新加坡、澳洲、日本、台灣及韓國可選擇3至5款疫苗，涉3個疫苗技術平台。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，港府未收到莫德納新冠疫苗的認可申請，而根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），醫衛局長可因應疫苗製造商、入口商或批發商的申請，考慮疫苗顧問專家委員會意見、疫苗的安全性、效能及質素後，批准相關疫苗在本港緊急情况下作指名用途。

（新冠疫情）

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