何栢良倡港「超前部署」購莫德納新疫苗

稱需購不同疫苗照顧不同需要

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，莫德納尚未大量生產第二代疫苗，但英國政府已批准使用及預先採購，提醒港府要「超前部署」。

本港大部分市民現可選擇接種的科興克爾來福或輝瑞復必泰疫苗，兩者均屬「單價疫苗」，其中科興屬滅活疫苗，復必泰屬核酸疫苗。何栢良稱，本港是少數採購較單一新冠疫苗技術平台的地方，認為本港亦要考慮採購不同疫苗以照顧不同人需要，另避免可能遇到採購困難。翻查資料，新西蘭、新加坡、澳洲、日本、台灣及韓國可選擇3至5款疫苗，涉3個疫苗技術平台。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，港府未收到莫德納新冠疫苗的認可申請，而根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），醫衛局長可因應疫苗製造商、入口商或批發商的申請，考慮疫苗顧問專家委員會意見、疫苗的安全性、效能及質素後，批准相關疫苗在本港緊急情况下作指名用途。

（新冠疫情）