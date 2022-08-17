晤政府爭復辦郵輪公海遊 旅界：反應正面

稱「移動staycation」風險低

促審視熔斷機制

旅遊業議會主席徐王美倫表示，不少行業獲准有限度重開，惟旅遊業「冰封三年」，冀政府審視郵輪的熔斷機制；她透露政府反應正面，惟需參考更多數據作考慮。

李振庭說，參與公海遊的乘客不會在外地上岸，形容只是「移動staycation（住宿度假）」，所有人亦須於上船前48小時內做核酸檢測，船上更設40多間負壓病房，批評熔斷機制不合邏輯。他表示即使發現確診個案，所有人亦「完完整整」逗留船上，風險甚至較一般須強檢的住宅大廈低。

業界期望第四季重啟公海遊，徐王美倫認為即使沒有長假期，本港酒店住宿度假仍大受歡迎，故不認為錯失暑假會削弱市民對公海遊興趣。李振庭稱旅行已成港人生活一部分，現時機票價格不菲，航班選擇有限，公海遊仍有市場。他說新加坡現時航空和郵輪生意較疫情前反增一倍，故對香港情况感樂觀。

明報記者

（新冠疫情）