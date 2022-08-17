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問證人「閘內人挑釁否」 辯方：感白衣圍而不攻 官：雙方皆擲物 不明提問作用

【明報專訊】 7．21元朗白衣人襲擊事件中，再有一名63歲男子被控串謀有意圖而傷人及暴動兩罪，他否認控罪，昨日在區域法院續審。市民證人A供稱，得知元朗發生襲擊事件，遂前往元朗站。辯方盤問時表示當時閘內人使用水喉，又高呼粗言穢語，問有否構成挑釁，形容「我覺得白衣人圍而不攻」。辯方又問為何當晚「一個警察都冇」，A稱不知道，辯方回應「我都唔知」，隨即被法官質疑提問用意。另有女證人作供時翻看案發列車內的片段，不禁拭淚。

有證人重看施襲片段拭淚

證人A供稱，2019年7月21日晚上約10時許乘西鐵到元朗站，一下車便開始直播，立法會前議員林卓廷亦在場，有市民被手持木棍、藤條的白衣人襲擊，地下有木棍及血迹。A憶述，林被白衣人責罵為何到場，其後有白衣人進入閘內以武器施襲，A與林上月台及進入列車，白衣人尾隨施襲，A被藤條打傷。片段顯示，林遇襲後嘴角流血及遺失眼鏡。

A被盤問下同意當時有白衣路人在場，並有白衣人張開雙手，阻止他人施襲。辯方大律師佘漢標問及，閘內有人使用水喉，林卓廷又高呼「惡晒呀×街」，會否認為閘內人的行為構成挑釁；A回答「諗緊係挑釁定自衛」。辯方續問及白衣人使用的工具，以及他們是否想離開，區院暫委法官王興偉隨即質疑證人是否可推斷白衣人的企圖，辯方回應：「我覺得白衣人圍而不攻。」王官稱雙方都有投擲雜物，不了解辯方的提問對審訊有何用途。

問證人為何「一個警察都冇」

辯方自答：四個字，匪夷所思

辯方又問A到場原因，A稱要監察警員有否執法，辯方則稱：「一個警察都冇，證實咗啦，知唔知點解？」A稱不知道，辯方亦說「我都唔知」。王官再度質疑辯方提問用意，辯方表示：「四個字，匪夷所思。」

至於證人B及X為情侶，兩人當日乘西鐵途經元朗站，發現有白衣人持木棍追打他人，又向乘客投擲雜物。庭上播放X小姐所拍片段，可見白衣人手持木棍在列車門口不斷向乘客施襲，X重看片段時不禁拭淚，作供完畢後眼泛淚光。

證人C：記者遇襲 上前分隔被打

證人C供稱，他當日看到一名舉機拍攝的女子，被一名約50歲、身穿粉紅色恤衫的男子襲擊，遂上前分隔兩人，其後才得知該女子是「立場新聞」記者。C稱自己被其他白衣人拳打腳踢，歷時一至兩分鐘，他高舉雙手保護自己，最終由他人帶入閘內急救。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 5/22】

明報記者

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 串謀有意圖而傷人罪 721白衣人襲擊 反修例事件

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