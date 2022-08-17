涉違防疫例空少：信國泰指引准探朋友

被告黃昱龍（現46歲，下同）和劉諾宏（45歲）現均無業。首被告黃昱龍接受控方盤問時，同意作為獲豁免檢疫者，他有責任遵守醫學監察要求，他補充亦會遵從公司內部指引；他大致上明白，但擔心理解錯誤，曾與機組人員等討論，他相信探訪朋友是獲准許的。

控方指出，黃因本案違反醫學監察要求而遭解僱，黃不同意，強調自己清楚閱讀指引，只是公司認為他違規。控方續稱，指引列明除了「必要活動」外，機組人員抵港後三日須留在家中，黃稱指引沒寫明不准探望朋友，他不同意購買食物和探朋友性質不同。

根據公司內部電郵，機組人員可外出做對身心健康必需的活動，黃昱龍認為包括探朋友。他說前年疫情爆發後公司裁員，這兩年間感情緒低落和陷入低潮，感謝次被告劉諾宏開導過他，故外出買食物時順道送禮物予對方。

次被告稱「必要活動」各人定義不同

官：是否連法庭也不能定義？

劉諾宏供稱，由於需要飛往海外工作，他擔心將病毒傳染父親，故當時已9個月沒和父親見面。其父因手機壞掉，無法FaceTime致電在英國染疫的親戚，劉不欲見到父親不開心，於是給他買手機，惟須親身取貨，兩人遂到又一城Apple Store，於等待傳送資料期間在望月樓用膳。

劉不認為望月樓是人多擠迫、即公司禁止員工前往的地方。至於被指陪伴黃昱龍前往巴士站不屬「必要活動」，劉不同意，他說每個人對於「必要活動」定義不同，無人可完全明白他人想法。裁判官王證瑜問「是否連法庭也不能定義？」控方稱不能主觀界定「必要活動」，否則無人犯法。

【案件編號：ESCC288/22】