打擊棄置 車輛兩年未續牌不銷牌擬可判監

下半年修例 料2024實施

另外，民建聯南區支部表示，港島香港仔中心一帶多年來蔬果肉食店阻街和非法擺賣問題十分嚴重，批評食環署執法不力，今年5月1日至6月30日在南區只發出79張定額罰款通知書，較荃灣區4月及5月共206張及灣仔區4月及5月共97張為少。民建聯要求政府透過修例、聯合執法、成立「地區事項統籌工作組」等方法解決相關問題。

民建聯南區支部主席朱立威昨日表示，2019年香港仔西安街雖已做行人路擴闊工程，店舖阻街情况卻變本加厲。去年11月香港仔街市展開翻新工程後，附近開設了更多蔬果肉食店，非法擺賣及阻街問題變得更嚴峻。民建聯建議警方與食環署等部門聯合執法打擊阻街。

另外，他們認為現時每次1500元的罰款過輕，建議改用累進制罰款，甚至充公阻街貨物，加強阻嚇。他們提出可讓食環署人員在流動車內拍攝阻街情况蒐證，避免與商戶正面衝突，提升執法效率。立法會議員陳學鋒希望政府成立「地區事項統籌工作組」協調不同部門，恆常處理阻街問題。