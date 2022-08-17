前土供組成員：倘推翻令人感偏幫權貴

王坤：當年討論一年 足代表民意

土供組於2018年向上屆政府提交報告，建議將發展粉嶺高球場等列為8個優先選項之一，現任財政司副司長、時任發展局長黃偉綸曾召開記者會回應報告，稱完全同意土供組各項相關建議，同時「全盤接納」小組提出的土地供應選項。

王坤表示，若政府最終未能推展粉嶺高球場建屋計劃，將影響未來10年建屋量，令劏房及籠屋問題持續惡化。他說，政府目前土地儲備中，未見到大面積的土地供應，質疑當局「連高球場32公頃用地都收不到，長遠怎解決房屋問題，興建足夠的公營房屋」。他說，當初土供組經過近半年公眾參與活動，以及長達一年時間討論，足以代表民意，認為若今屆政府最終推翻決定，難免令大眾認為政府態度偏頗，偏幫權貴，長遠將難以令今屆政府樹立威信。

高球教練：不值得為小量單位毁球場

在上屆政府「土地大辯論」時反對發展高球場的香港職業高球員及教練鍾兆倫表示，作為業界一分子，主要想爭取保留場地。他說行內設施愈來愈少， 加上香港哥爾夫球會為亞洲數一數二歷史悠久的球會，認為若「摧毁」球場並只選取小量用地興建公營房屋，並不值得。他認為政府可從多種方法，包括填海及利用棕地等增加土地及房屋供應，目前未見迫切需要發展高球場。