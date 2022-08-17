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未來4年建屋量追不上新申請 倘失高球場1.2萬伙 料難守輪候6年上樓

【明報專訊】特首李家超以公屋輪候時間停止增長為目標，最新公屋平均輪候時間達6年，粉嶺高球場發展擬議發展、最早2029年建成的1.2萬伙公營房屋或成關鍵。本報發現未來4年每年公屋供應量均落後於對應6年前的新登記一般申請數字（即供應追不上新申請），其中2024/25年度落後近萬伙。有學者解釋，供應量未能滿足對應6年前的需求，維持輪候時間不升非常困難，政府不應放棄高球場發展。有劏房團體籲政府頂住壓力，落實計劃。

明報記者 曾偉龍 區慧盈

李家超曾指以輪候時間停增長為目標

粉嶺高球場興建1.2萬伙公營房屋計劃的環評報告周五將在環諮會闖關，據悉上次會議閉門環節中有逾半在席委員傾向反對環評，令建屋計劃出現暗湧。房屋局長何永賢曾指若失去該1.2萬伙，會影響追趕未來公屋供應量。特首李家超上任初期亦表明，停止公屋輪候時間增長是政策目標。

發展局回覆，現階段不宜就環評結果作假設揣測，有關發展可提供的房屋對未來10年的公營房屋供應大有幫助，當局會繼續致力推展有關建議。

未來首3年度各落後最少8700伙

截至今年6月底李家超上任前，公屋一般申請者平均輪候時間為6年，而李家超任內2022至27年度，公屋／綠置居預落成量分別為1.13萬、1.23萬、1.02萬、1.35萬及1.47萬伙。如落成量無法滿足對應6年前的新登記一般申請數字，輪候時間將難以維持在6年水平。本報向房署取得數據，顯示上述年度對應6年前的2016至21年度相關新申請分別為2.05萬、2.1萬、2萬、1.92萬和1.47萬宗，即李家超任內首3個年度分別欠8700至9800伙。

曾任房委會委員的城大公共及國際事務學系特約教授劉國裕表示，數據未計算非長者一人申請的需求和輪候期間失去資格的申請者，更未計及輪候冊上原有等候逾6年的申請者，顯示未來5年公屋輪候時間難以縮短，向上機率很大。

劉國裕表示，粉嶺高球場發展1.2萬伙最早於2029年落成，相當於現時一年的供應量，若能「提速」落成，對李家超紓緩輪候冊很重要，不應放棄，「任何機會都不要輕易放過」。

學者：若高球場「提速」建屋 可紓輪候

劏房團體：社會已有共識 現推翻不智

全港關注劏房平台成員賴建國表示，粉嶺高球場發展在社會有共識多時，若現時推翻並不明智，「郊野公園動物不會出聲，（高）球會會講，你（政府）就怯，你政府號稱執行能力高嘛，要頂住壓力」，應爭取高球場土地建屋幫助基層。

本土研究社成員陳劍青表示，若環諮會未能通過高球場發展將是極大損失，政府有責任補做一份更詳細的環評，「政府有沒有做足功課，向環諮會委員解說？」他建議政府將公私營房屋比例由現時7：3，提升至8：2比或9：1。

相關字詞﹕本土研究社 公屋輪候時間 高球場

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