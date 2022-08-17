馮驊卸任選管會主席 政府未公布繼任人

稱正物色人選 盡早對外公布

據《選管會條例》，選管會主席須是高等法院法官。政制及內地事務局回覆查詢時說，鑑於選管會主席對特區選舉事務和安排十分重要，因此須周詳考慮合適人選，稍後有具體決定會盡早對外公布。

馮驊在2009年8月起接替彭鍵基擔任選管會主席，與另一前主席胡國興一樣擔任主席13年。

馮驊任內經歷民主派參選人被撤銷參選資格，民主派曾在選管會簡介會抗議，他多次回應是選舉主任決定，與選管會無關。去年9月舉行的選委會選舉，4000多名選民投票，但耗近14小時完成點票，馮驊事後致歉。在去年底，立法會地方選區投票率跌至30.2%的新低，他稱選管會一向不評論投票率。

政府昨在新聞稿中讚揚馮驊過去一年多順利舉行3場選舉，落實「愛國者治港」及確保一國兩制行穩致遠。馮驊表示，感謝歷任及現任選管會成員，及各界支持。他說深信未來選管會會秉承公開、公平和誠實原則，全力以赴地籌辦未來每場公共選舉。